ضبط شخصين يتاجران في الأسلحة النارية بالشرقية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدى لجرائم الإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

أكدت معلومات قطاع الأمن العام قيام (شخصين ، لهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة الشرقية) بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بقصد الإتجار.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية تم استهدافهما و ضبطهما حال استقلالهما دراجة نارية بدائرة مركز شرطة كفر صقر ، و بحوزتهما (بندقية آلية - 3 خزينة - بندقية خرطوش- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – مبلغ مالى - 2 هاتف محمول) .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.