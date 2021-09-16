عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط شخصين يتاجران في الأسلحة النارية بالشرقية

صدى البلد

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدى لجرائم الإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

 

أكدت معلومات قطاع الأمن العام قيام (شخصين ، لهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة الشرقية) بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بقصد الإتجار.

 

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية تم استهدافهما و ضبطهما حال استقلالهما دراجة نارية بدائرة مركز شرطة كفر صقر ، و بحوزتهما (بندقية آلية -  3 خزينة - بندقية خرطوش- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – مبلغ مالى - 2 هاتف محمول) .

 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

الأسلحة النارية وزارة الداخلية اخبار الحوادث مديرية امن الشرقية اخبار الشرقية

ترشيحاتنا

فاوض رونالدينيو وضم شيكابالا.. مسيرة أسطورية لـ عدلي القيعي مهندس صفقات الأهلي

16 كلمة من قالها حين يصبح لم يضره مكروه .. اغتنمها

سيدة تفقد ساقها من أجل إنقاذ رضيعها

لقطات أولية لشاحنة بيك أب  إينيوس جرينادير موديل 2022

يحاكي تصميم هونر 50 برو.. صور حية تكشف تصميم ومواصفات هاتف هواوي Nova 9 Pro

أسعار مواد البناء اليوم الخميس 16سبتمبر 2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مارست الرذيلة مع 5 أشخاص.. نص اعترافات موكا حجازي بتهمة التحريض على الفسق.. مستندات

بعد وصوله مصر.. محمد صلاح يعمق جراح كيروش مدرب المنتخب

أقوى سورة لتقوية الذاكرة وعلاج النسيان .. الإفتاء توضح

شاهد.. لحظة قفز فتاة سيتي ستارز من الطابق السادس

بعد واقعة سفاح قنا .. تعرف على عقوبات القتل في القانون

على الهواء.. عدلي القيعي يعتذر للخطيب ويعلن اعتزال العمل بالأهلي

سيجارة علي سقف أوضة.. حريق في منزل الفنان شريف منير | شاهد

شخص مكبل و3 جثث.. ليلة الرعب في منزل "أبو فياض" سفاح قنا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريمة مروعة بحق إمرأة .. قصة إعدام مصري في السعودية

من علوم الفضاء لـ بطل العالم في الكيك بوكسينج| قصة نجاح العقيد محمد عبده أبو ستيت

بمشاركة ياسمين رئيس.. صناع "60 دقيقة" عن كواليس المسلسل: طرح جريء وقضايا شائكة

رئيس الأركان يشهد أحد الأنشطة التدريبية البحرية لـ النجم الساطع 2021

فيديو

أقامت في منزل به 3 شبان.. اعترافات موكا حجازي فتاة «تيك توك»

اعتدى عليها جنسيا.. فتاة تشعل النار في والدها بمساعدة والدتها وخطيبها

فيديو جراف| فيلا بالتجمع .. سقوط أخطر عصابة لتجارة الذهب والآثار والأسلحة

فيديو جراف.. تعرف على ضوابط تنظيم مجموعات التقوية في العام الدراسي الجديد

المزيد

ساحة رأي

عبير حلمي تكتب: خواطر ليلة إبداع.. «عرق الحذاء» 

أحمد شيخو يكتب: التدخلات الخارجية في المنطقة

أسامة علي يكتب: عضة كلبك ترياق يا باشا 

عبد المعطى أحمد يكتب: الغردقة أصلها شجرة!

إسراء حامد تكتب: حنين سبتمبر

إلهام فاروق شبانة تكتب: لا سجود إلا لله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

30 مارس.. اختبار سينمائي للذكاء!

محمد أرسلان

مصر دولة يُشار لها بالبنان

مروة لطفي

نظرة لضحايا الزهايمر..

بهجت العبيدي

العائدون من الموت.. بماذا أحسوا وماذا شاهدوا؟!

د. جهاد عودة

جيوبلوتكس الفوضى وتجديد لطلبان: «إشكالية استثمار الموارد الطلبانية»

نهال علام

ضلع أعوج

محمد نوار

إصلاح الفكر الديني!

شريف سمير

مَهر «الإمبراطور الفيلسوف»

اﻟﻤﺰﻳﺪ