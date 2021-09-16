حشيش وسلاح.. سقوط تاجر مخدرات بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص بالقليوبية لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة بحوزته أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية قيام أحد الأشخاص له معلومات جنائية من الخانكة بالإتجار فـى المواد المخدرة وحيازته أسلحة نارية .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بمسكنه وبحوزته ( كمية من المواد المخدرة المختلفة– كمية من الأقراص المخدرة- بندقية خرطوش – فرد محلى – عدد من الطلقات من ذات العيار – ميزان حساس – مبلغ مالى – 4 هواتف محمولة)، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطه الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف للاتصال بعملائه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.