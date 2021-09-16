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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الوزراء الكويتي: على بُعد خطوات من العودة إلى الحياة الطبيعية

الكويت
الكويت

أكد رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد خلال جولته التفقدية لمشروع مستشفى الفروانية الجديد أن الكويت على بُعد خطوات من العودة إلى الحياة الطبيعية، مضيفاً «أمامنا الآن انخفاض في عدد الإصابات، ونسبة التطعيم وصلت إلى 70% للمطعمين بجرعتين وهي نسبة جيدة جداً على مستوى العالم».

وذكر أن «مشروع مبنى مستشفى الفروانية الجديد المتكامل سيدخل الخدمة بداية السنة المقبلة، ليقدم رعاية طبية لمحافظة الفروانية، التي يبلغ عدد سكانها مليونا و180 ألفاً»، وفقا لصحيفة القبس.

وتابع: «يجب إعداد برنامج توثيقي يسجل عمل وتضحيات منظومتنا الصحية وكوادرنا الطبية والمساندة والفنية والإدارية، ووضع أسماء شهدائنا في هذه الأزمة الصحية والكادر الطبي في مستشفى جابر الأحمد، حتى يخلد فعلهم التاريخي».

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