عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

المجلس القومي لحقوق الأنسان يكرم صنّاع مسلسل لعبة نيوتن

لعبة نيوتن
لعبة نيوتن

كشف المجلس القومي لحقوق الإنسان عن إقامة حفلا الأثنين الموافق 22 نوفمبر المقبل بالمسرح الصغير بدار الاوبرا المصرية لتكريم صناع الأعمال الدرامية الداعمة لحقوق الإنسان والتي يأتي على رأسها مسلسل لعبة نيوتن الذي عرض في شهر رمضان الماضي وحظي بمتابعة كبيرة من قبل الجمهور ومثل حالة فريدة عن بقية الأعمال الأخرى التي قدمت في نفس العام.

محمد فراج يعبر عن سعادته بتكريمه عن دوره في مسلسل "لعبة نيوتن"

على رأسهم منى زكى .. تعرف على القائمة الكاملة لفيلم Perfect Strangers بعد تعريبه

 

وجاء اختيار لعبة نيوتن بعد قيام المجلس بتقييم جميع الأعمال الدرامية في العام من قبل لجنة متخصصة من النقاد الذين أشرفت عليهم لجنة الثقافة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان.

ويأتي ذلك انطلاقا من دور المجلس القومي لحقوق الإنسان في مجال نشر الثقافة بين مختلف طوائف المجتمع ونظرا لما للدراما التلفزيونية من دور هام في تشكيل وعي وثقافة الشعب المصري بما يؤثر على المجتمع سلبا وايجابا.

المجلس القومى لحقوق الإنسان المجلس القومي مسلسل لعبة نيوتن لعبة نيوتن لجنة الثقافة شهر رمضان رمضان الماضي

ترشيحاتنا

هل يقع الطلاق أثناء الحيض؟ .. الإفتاء تجيب

مدبولي: مصر على أتم الاستعداد لتنفيذ المشروعات الملبية لطموحات الشعب الليبي

الديبية: وجود حكومة الوحدة الوطنية الليبية فى القاهرة رسالة إقليمية عن دور مصر الكبير بالمنطقة

ذكرى ميلاد فؤاد المهندس.. سيارات شهيرة ظهرت في أفلامه| صور

لمدة أسبوعين.. فتح باب الالتحاق بجامعة الأزهر إلكترونيًّا للوافدين

التمثيل التجاري: فرص كبيرة للتوسع التصديري في المنتجات الغذائية والحاصلات الزراعية بكندا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل لـ الداخلية بشأن السرعات القانونية على الدائرى الأوسطى شبرا - بنها الحر

مارست الرذيلة مع 5 أشخاص.. نص اعترافات موكا حجازي بتهمة التحريض على الفسق.. مستندات

أقوى سورة لتقوية الذاكرة وعلاج النسيان .. الإفتاء توضح

شاهد| غدر الصحاب.. قتل صديقه بدم بارد أثناء خروجه من المسجد في الدقهلية (القصة الكاملة)

بعد وصوله مصر.. محمد صلاح يعمق جراح كيروش مدرب المنتخب

شخص مكبل و3 جثث.. ليلة الرعب في منزل "أبو فياض" سفاح قنا

شاهد.. لحظة قفز فتاة سيتي ستارز من الطابق السادس

على الهواء.. عدلي القيعي يعتذر للخطيب ويعلن اعتزال العمل بالأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريمة مروعة بحق إمرأة .. قصة إعدام مصري في السعودية

من علوم الفضاء لـ بطل العالم في الكيك بوكسينج| قصة نجاح العقيد محمد عبده أبو ستيت

بمشاركة ياسمين رئيس.. صناع "60 دقيقة" عن كواليس المسلسل: طرح جريء وقضايا شائكة

رئيس الأركان يشهد أحد الأنشطة التدريبية البحرية لـ النجم الساطع 2021

فيديو

بأسرع وقت.. مجلس الأمن يدعو إلى استئناف مفاوضات سد النهضة

أحمد مجاهد : كيروش من المدربين المميزين على مستوى العالم

أقامت في منزل به 3 شبان.. اعترافات موكا حجازي فتاة «تيك توك»

اعتدى عليها جنسيا.. فتاة تشعل النار في والدها بمساعدة والدتها وخطيبها

المزيد

ساحة رأي

عبير حلمي تكتب: خواطر ليلة إبداع.. «عرق الحذاء» 

أحمد شيخو يكتب: التدخلات الخارجية في المنطقة

أسامة علي يكتب: عضة كلبك ترياق يا باشا 

عبد المعطى أحمد يكتب: الغردقة أصلها شجرة!

إسراء حامد تكتب: حنين سبتمبر

إلهام فاروق شبانة تكتب: لا سجود إلا لله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هويدا دويدار

سلطة الإرهاب الجديدة

أحمد فرغلى رضوان

30 مارس.. اختبار سينمائي للذكاء!

محمد أرسلان

مصر دولة يُشار لها بالبنان

مروة لطفي

نظرة لضحايا الزهايمر..

بهجت العبيدي

العائدون من الموت.. بماذا أحسوا وماذا شاهدوا؟!

د. جهاد عودة

جيوبلوتكس الفوضى وتجديد لطلبان: «إشكالية استثمار الموارد الطلبانية»

نهال علام

ضلع أعوج

محمد نوار

إصلاح الفكر الديني!

اﻟﻤﺰﻳﺪ