المجلس القومي لحقوق الأنسان يكرم صنّاع مسلسل لعبة نيوتن

كشف المجلس القومي لحقوق الإنسان عن إقامة حفلا الأثنين الموافق 22 نوفمبر المقبل بالمسرح الصغير بدار الاوبرا المصرية لتكريم صناع الأعمال الدرامية الداعمة لحقوق الإنسان والتي يأتي على رأسها مسلسل لعبة نيوتن الذي عرض في شهر رمضان الماضي وحظي بمتابعة كبيرة من قبل الجمهور ومثل حالة فريدة عن بقية الأعمال الأخرى التي قدمت في نفس العام.

وجاء اختيار لعبة نيوتن بعد قيام المجلس بتقييم جميع الأعمال الدرامية في العام من قبل لجنة متخصصة من النقاد الذين أشرفت عليهم لجنة الثقافة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان.

ويأتي ذلك انطلاقا من دور المجلس القومي لحقوق الإنسان في مجال نشر الثقافة بين مختلف طوائف المجتمع ونظرا لما للدراما التلفزيونية من دور هام في تشكيل وعي وثقافة الشعب المصري بما يؤثر على المجتمع سلبا وايجابا.