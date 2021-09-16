بلومبرج: مصر تحمي نفسها من تراجع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.. ونواب: حافز لاستمرار مسيرة الإصلاح.. والسيسي يقود عملية إصلاح كبرى للبنية التحتية..ومصر حققت فائضا فى الموازنة تخطى الـ100 مليار دولار

أعلى فائدة حقيقية بالعالم..

خطة النواب:

السياسات النقدية الناجحة التي اتبعها البنك المركزي أهم أسباب نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي

نائب:

شهادة ثقة تعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري

برلماني:

الرئيس السيسي يقود عملية إصلاح كبرى

توقعت وكالة "بلومبرج" الأمريكية أن تُبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعها اليوم الخميس على أسعار الفائدة كما هي.

وقالت الوكالة إن مصر لديها أعلى معدل فائدة حقيقية في العالم، وهي بذلك مهيأة لتحمي نفسها من أثر تراجع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على الأسواق الناشئة.

وأوضحت الوكالة أنه بعدما خفض البنك المركزي المصري ما مجموعه 400 نقطة أساس من معدل الفائدة العام الماضي، فإنه سيأخذ في اعتباره الاتجاه المتوقع لتشديد السياسة في الاقتصادات المتقدمة، والذي من شأنه تقليل جاذبية الاستثمار في ديون الأسواق الناشئة.

أشاد النائب، إبراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتقرير وكالة بلومبرج الامريكية بشأن تحقيق مصر أعلى معدل فائدة حقيقية في العالم، لتصبح بذلك مهيئة لتحمي نفسها من أثر تراجع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على الأسواق الناشئة.

وأكد" نظير" فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" أن الإشادات الدولية التى تأتى من المؤسسات الاقتصادية الدولية الكبرى،تأتي بناءا على الفحص و المراجعة الدورية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته مصر منذ نوفمبر 2016، مشيرا إلى أن مناخ الاستثمار في مصر أصبح آمنا ومحفزا للغاية ، ويقدم عوائد تفوق غالبية الدول، وهو ما ظهر خلال السنوات الماضية فى عهد السيسي .

وأشار عضو خطة النواب، إلى أن التأثير الإيجابي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي قامت به الحكومة بسياسة محكمة ومتوازنة ، وتدفقات الاستثمارات الأجنبية من ابرز العوامل التي أدت إلي استقرار الأسعار و زيادة العملة الصعبة .



كما أوضح “ نظير” إلى أن السياسات النقدية الناجحة التي اتبعها البنك المركزي، والسياسات المالية، والتنسيق بينهما من أهم أسباب نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي أثر بالإيجاب علي مؤشرات الاقتصاد المصري .

من جانبه أكد النائب حسن عمار عضو لجنه الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن السياسات الاقتصادية السليمة ساعدت بشكل كبير على تحقيق استقرار الاقتصاد الكلى والحفاظ على المستثمرين الأجانب فى مصر، وخاصة في مواجهة أزمة جائحة كورونا بمرونة كبيرة، فضلاً عن توقعات كافة المؤسسات الاقتصادية الدولية بتحقيق الاقتصاد المصري معدلات كبيرة في جذب الاستثمارات الأجنبية وهو الأمر الذي يؤدي في النهاية لصالح المواطن المصري.

وأضاف «عمار» في بيان له، أن مصر احتلت المرتبة الأولى على مستوى أفريقيا لـ3 سنوات متتالية، والمرتبة الثانية بين كافة الدول العربية على مستوى الاستثمار الأجنبى المباشر، خلال الفترة الماضية، متوقعاً أن تستمر مصر فى جذب الاستثمارات الأجنبية بشكل أكبر خلال الفترة القادمة، نتيجة تحقق عوامل رئيسية داخل مصر، هى وجود استثمارات هاربة لمستثمرين يبحثون عن مناطق آمنة للاستثمار فيها ومصر تستطيع جذب تلك الاستثمارات، بالإضافة إلى وجود معدل فائدة حقيقى فعال ومرتفع نسبياً، وهو ما يساهم بشكل كبير فى استمرار التدفقات المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد المصرى، ووجود فرص انتعاش للبورصة المصرية خلال الفترة المقبلة.

وأشار عضو لجنه الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، إلى أن صندوق النقد الدولى توقع أن يرتفع تدفقات الاستثمارات الأجنبية لمصر إلى 8,6 مليار دولار فى العام المالى الحالى، وزيادة معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى بشكل متواصل، مما تعزز تلك التوقعات ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري الذى ينعكس ايجابيا على مناخ الاعمال وزيادة الاستثمارات المحلية والاجنبية.

وأوضح «عمار»، أن الاستثمارات المباشرة انخفضت فى إفريقيا بحوالى 18% إلى حوالى 38 مليار دولار فى 2020 من 46 مليار دولار فى 2019، إضافة إلى ذلك، ظلت مصر فى المرتبة الأولى كأكبر متلقٍّ للاستثمار الأجنبى المباشر فى إفريقيا على الرغم من الانخفاض فى التدفقات البالغ 39% لتصل إلى قيمة مقدرة بحوالى 5.5 مليارات دولار فى 2020، وأخيرًا انخفضت التدفقات فى إفريقيا جنوب الصحراء بحوالى 11% لتصل إلى 28 مليار دولار فى نهاية العام الماضي.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن القيادة السياسية استطاعت أن تسهل كل ما يحتاجه الاقتصاد المصري من التطور للصمود، وخلق المناخ الأمثل له من خلال بناء البنية التحتية وشبكة الطرق وكافة ما يستلزم لتطوره ويحتاجه من إمكانيات تم توفيرها لصالح مزيد من توطين المشروعات، وزيادة الطاقات الإنتاجية وجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وفى سياق متصل، ثمن النائب،عامر الشوربجي عضو مجلس النواب،تقرير وكالة بلومبرج الامريكية بشأن تحقيق مصر أعلى معدل فائدة حقيقية في العالم، لتصبح بذلك مهيأة لتحمي نفسها من أثر تراجع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على الأسواق الناشئة، مؤكدا أن الرئيس السيسي يقود عملية إصلاح كبرى في مصر، وعلى رأسها مشروعات تطوير قناة السويس، حيث تُقام على ضفاف القناة مناطق صناعية عملاقة بتكلفة مليارات الدولارات لاستضافة خدمات ومنشآت صناعية وخدمة محافظات القناة.

وأكد" الشوربجي" فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" أنه و لأول المرة تحقق الموازنة فائضا كبيرا تخطى الـ 100 مليار دولار، وهذا لم يسبق حدوثه من قبل ، تحولات المصريين فى الخارج لأول مرة تتخطى الـ 31 مليار دولار ، مشيرا أيضا إلى ما حققته قناة السويس من إنجازات واستطاعت أن تتخطى الـ 7 مليارات دولار عائد سنوى.

وأشاد عضو مجلس النواب بهذا التقرير بعملية الإصلاح الكبرى للبنية التحتية التي شهدتها مصر والنجاح في تخطي حالة ركود التجارة العالمية بسبب التداعيات التى فرضتها أزمة جائحة كورونا، مشيرا إلى حجم الإنجازات العديدة التي قامت مصر بتحقيقها في وقت قصير، وكم الإستثمارات العالية التى شهدتها الدولة المصرية خلال الآونة الأخيرة فى عهد القيادة السياسية.