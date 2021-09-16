تعرف على آخر أسعار السمك والجمبري اليوم بالأسواق.. فيديو

رصدت عدسة صدى البلد بالبث المباشر آخر أسعار السمك والجمبري اليوم الخميس، بأحد أسواق منطقة حدائق المعادي، وسط إقبال كبير على الشراء في نهاية الأسبوع.

وأشار خالد محمد، بائع سمك بأحد محلات السوق، أن سعر السمك البوري يتراوح ما بين ال٤٥ جنيه إلي ال٧٠ جنيه، حسب حجمها وجودتها.

ويباع الجمبري السويسي اليوم بالأسواق بسعر ١٥٠ جنيه، و١٧٠ جنيه، ويصل سعر الجمبري الجامبو الي ٢٠٠ جنيه، ويتراوح سعره بدون قشر ما بين ال١١٠ جنيه وحتي ١٣٠ جنيه.

وتابع أن أسعار السمك البلطي اليوم تبدأ من ٢٠ جنيه وحتى ال٢٦ جنيه، وكيلو السبيط يباع بسعر ١٤٠ جنيها، وسعر السمك الفيلية قشر البياض ١٥٠ جنيها.

وعن أسعار الكابوريا بالأسواق اليوم، يباع الكيلو منها ب٣٠ جنيه الحجم الصغير، لتصل إلي ٧٠ جنيه بالأحجام الكبيرة والمتوسطة.

وشهد السوق اليوم إقبالا كبيرا على شراء الأسماك خاصة البوري والبلطي والجمبري، وأشار التجار إلي استقرار أسعار الأسماك خلال هذه الفترة بالسوق.