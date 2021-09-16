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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إرهاب وتطرف.. تحذيرات جديدة من خطر الإخوان في أوروبا

تحذيرات جديدة من
تحذيرات جديدة من خطر الإخوان في أوروبا

حذرت الدراسة الأولى التي أعدها المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب بوضوح من الخطر الذي يمثله تنظيم الإخوان الإرهابي على فرنسا، في ظل تنامي ظاهرة "تجنيد المقاتلين".


وذكرت الدراسة أن هناك قلقا متزايدا داخل المجتمع الفرنسي من تكوين تنظيمات الإسلام السياسي مجتمعات موازية في فرنسا، وغرس أفكار متطرفة تعادي قيم الجمهورية.

 

وقالت في هذا الصدد: "واجهت فرنسا سلسلة من هذه الهجمات من قبل متطرفين، كان آخرها حادثة المعلم صموئيل باتي، في أكتوبر 2020".

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ولفتت إلى أن "الحكومة الفرنسية تستحدث مجموعة من القوانين والإجراءات على المدى القصير والمتوسط للتصدي لأجندات تيارات الإسلام السياسي".

 

ونقلت الدراسة عن جون برنار بيناتل، المسؤول السابق في مكتب الاستخبارات والعمليات الفرنسي، تحذيره في نهاية 2020، من مخاطر وتهديدات تنظيم الإخوان للأمن الفرنسي.

 

وأكد برنار أن تنظيم الإخوان استطاع ترسيخ صورة ذهنية سلبية في أوروبا عن المجتمع الإسلامي.

كما نقلت عن خبراء فرنسيين أن خطوة فرض قيود على إيفاد أئمة من دول أجنبية التي اتخذتها فرنسا، تهدف إلى القضاء على خطر الانعزالية.

 

وأوضح الخبراء أن هذه الخطوة جزء من خطة تم إعدادها وتنفيذها منذ أكثر من عام لمحاصرة نشاط التنظيمات الدينية السياسية، وخاصة الإخوان الذي يعمل على التأثير في الحياة السياسية في فرنسا وأوروبا.

 

الدراسة نوهت بأن بعض الطلاب الذين درسوا في "مدرسة الأئمة" المقربة من تنظيم الإخوان بفرنسا، "أصبحوا في وقت لاحق إرهابيين، ما يبرز دور مؤسسات الإخوان في تفريخ الإرهابيين".

 

ومن بين الذين خرجتهم "مدرسة الأئمة"، رضا حامي الذي تم تجنيده في سوريا لاستهداف قاعة حفلات بفرنسا، وألقت السلطات القبض عليه قبل أشهر من الهجوم على مسرح “باتاكلان” في باريس عام 2015.

 

كما تخرجت من المدرسة أيضا، إيناس مدني التي حُكم عليها بالسجن 30 سنة لمحاولتها تفجير سيارة أمام كاتدرائية نوتردام في باريس، في سبتمبر 2016. فيما غادر البعض من طلاب المدرسة الآخرين فرنسا لينضموا إلى جبهات القتال في سوريا.

 

وكان تقرير لمجلس الشيوخ الفرنسي حذر في يوليو 2020، من تيار الإسلام السياسي. وأكد التقرير أن الأخير يسعى حاليا إلى السيطرة على الإسلام في فرنسا من أجل "إنشاء الخلافة"، ويُغذّون في بعض المدن "نزعة انفصالية" خطيرة.

 

وفي دراسة أخرى، قال  المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب: "بدأت سياسة الحكومة الألمانية تتغير تجاه تيارات الإسلام السياسي".

 

وتابعت: "شنت الأجهزة الأمنية الألمانية حملات ومداهمات ضد مساجد ومنظمات ومراكز تابعة لتيارات الإسلام السياسي، وأصدر البرلمان الألماني العديد من التوصيات والتشريعات من أجل تقويض تيار الإسلام السياسي".

 

ووفق الدراسة ذاتها، اعترفت المخابرات الداخلية الألمانية بأن جماعة الإخوان نجحت في بناء شبكة قوية وواسعة النطاق في ألمانيا.

 

وأوضحت "اكتسبت الجماعة أيضًا نفوذًا في السنوات الأخيرة بألمانيا، وتصفها الاستخبارات الألمانية بأنها أخطر من داعش والقاعدة لأنها لا تؤمن بأسس الديمقراطية التي تقوم عليها الحياة في أوروبا".

وحذرت الدراسة من استراتيجية الإخوان في التجنيد بألمانيا، وقالت "تستقطب الجمعيات والمؤسسات والمراكز الإسلامية المقربة من تنظيم الإخوان، اللاجئين بشكل ملحوظ لتجنيدهم وزرع الأفكار المتطرفة في عقولهم".

اوروبا فرنسا الإخوان الإرهاب والتطرف

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