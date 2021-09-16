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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الصومال يسحب الصلاحيات التنفيذية من رئيس الوزراء

محمد روبلي
محمد روبلي

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، بأن الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد، اليوم الخميس، قرر سحب الصلاحيات التنفيذية من رئيس الوزراء محمد روبلي.

وحسب الوكالة الفرنسية، فإن الرئيس الصومالي، علق سلطات روبلي، من تعيين المسئولين وفصلهم، ما يصعد الخلاف بين الطرفين من جديد، بعد نزاع أثاره التحقيق في جريمة قتل.

وقالت الرئاسة إن تعليق السلطات سيظل ساريًا حتى الانتهاء من الانتخابات في وقت لاحق من هذا العام.

وقال مكتب الرئيس في بيان "رئيس الوزراء انتهك الدستور الانتقالي ولذا تسحب صلاحياته التنفيذية.. خاصة صلاحياته في عزل وتعيين المسؤولين لحين الانتهاء من الانتخابات".

ويمثل الخلاف تصعيدًا لأشهر من التوتر بين الطرفين في بلد منقسمة بشدة بسبب الخصومات العشائرية وتعاني من هجمات الإرهابيين.

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الصومال الرئيس الصومالي رئيس الوزراء سحب الصلاحيات التنفيذية تعيين المسئولين

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