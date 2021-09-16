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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

يبيعون الحشيش بالمراكب النيلية .. سقوط عصابة تروج المخدرات بـ 4 محافظات

قوات الشرطة
قوات الشرطة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط التشكيلات العصابية والعناصر الإجرامية الخطرة خاصةً متجرى وحائزى المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة .

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، بالتنسيق مع مديريات أمن ( الدقهلية-الغربية - المنوفية- القليوبية) قيام عدة عناصر إجرامية بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة بالمجرى المائى لنهر النيل بنطاق محافظات (الدقهلية – الغربية – المنوفية – القليوبية) وإستغلال المجرى المائى لترويج تلك المواد المخدرة من خلال ثلاثة مجموعات ضمت 22 عنصرا إجراميا "لهم معلومات جنائية" من بينهم 5 محكوم عليهم بالسجن المؤبد وآخرين مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا مختلفة (قتل – مخدرات – إستعمال قوة).


عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بعدة مأموريات برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارات البحث الجنائى بمديريات الأمن المشار إليها ومجموعات من الأمن المركزى، حيث أمكن ضبطهم وبحوزتهم ( 12 بندقية آلية - بندقية خرطوش - 6 فرد محلى - 259 طلقة مختلفة الأعيرة - 24 خزينة متنوعة - 62 قطعة سلاح أبيض -50 كجم بانجو - 4 كجم هيروين - 4 كجم حشيش -  مبلغ مالى - 68 هاتف محمول- 5 مراكب مزودة بمواتير).


بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى لتأمين نشاطهم الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات البيع.. كما تم التنسيق مع الجهات المختصة وإزالة أوكار المتهمين والتعديات بالمجرى المائى.


تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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