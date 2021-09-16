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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد فهمي يحتفل بحصوله على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات.. شاهد

احمد فهمي
احمد فهمي

احتفل الفنان أحمد فهمي بحصوله على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

 

ونشر أحمد فهمي صورة له، وعلق عليها كاتبًا: “جزيل الشكر لحكومة أبوظبي وقيادتها على منحي الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، كل الشكر والاحترام لدولة الإمارات الشقيقة قيادة وشعباً”.

 

وكان الفنان أحمد فهمى وزوجته هنا الزاهد أثارا حالة من الجدل الواسع عبر صفحتهما على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك ودخلا الثنائى فى سجال ساخر. 

 

قالت هنا الزاهد: "الحمد لله على كل شيء"، ليرد أحمد فهمى على تعليقها بطريقة ساخرة قائلا: “فى إيه يا بنتى هو إحنا انفصلنا وأنا مش عارف؟”. 

 

وهو الأمر الذى دفع عدد من المتابعين والنجوم للتعليق على كلامهما ودخل المطرب محمد كيلانى قائلا: “إللى هي الحمد لله على كل حاجة حتى لو وحشة، هارش”. 

 

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كوميديا أحمد فهمى 

 

وكانت الفنانة هنا الزاهد، مازحت  زوجها أحمد فهمي بفيديو جديد كوميدي عبر خاصية الاستوري من خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

 

ونشرت هنا الزاهد فيديو يوضح سرقة زوجها لشاحن هاتفها أثناء سفره وعلقت قائلة : حرامي ذكي مخبي السلك عشان معرفوش.

 

وشاركت هنا الزاهد في دراما رمضان بمسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، بجانب كل من الفنانة ، نيرمين الفقى ، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، بيومي فؤاد، والذي عرض في شهر رمضان الماضي 2021.

 

يذكر أن آخر أعمال هنا الزاهد، السينمائية فيلم "الغسالة"، وشاركها البطولة الفنان أحمد حاتم، ومحمود حميدة، بالإضافة إلى محمد سلّام، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، طاهر أبو ليلة، مع ضيوف الشرف محمد ثروت ومحمود الليثى وعلى الطيب وجيلان علاء، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة شيرين رضا، من تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد.
 

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