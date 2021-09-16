حسين هريدي: ليبيا ستشهد إعادة إعمار كبرى بعد إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن انعقاد اللجنة العليا الليبية المصرية بعد 10 سنوات، يعكس حرص كل من مصر وليبيا على فتح صحفة جديدة في العلاقات الثنائية بين البلدين ، مشيدا بتوقيع العديد من مذكرات الفاهم بشأن التعاون في مجال البحث والإنقاذ البحري بين مصلحة الموانئ والنقل البحري بوزارة المواصلات والنقل بدولة ليبيا ونظيرتها بجمهورية مصر العربية، وما يتعلق بالتشييد والبناء.

وأضاف السفير حسين هريدي في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن مصر ضد أي تدخل أجنبي في الشأن الليبي وتتمسك بتفكيك المليشيات المسلحة وتساند ليبيا في كافة الإجراءات التي تتخذها من أجل استقرارها والاستحقاقات الانتخابية في 24 ديسمبر القادم.

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق، الاتفاقيات التي تم توقيعها اليوم تمثل نقطة انطلاق بين مصر وليبيا في شتى المجالات، لافتا أن ليبيا ستشهد إعادة إعمار كبرى بعد انتخابات حكومة وحدة وطنية ليبية، بالإضافة إلى الانتخابات الرئاسية.

