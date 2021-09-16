بمجوهرات ضخمة وملفتة.. مايا دياب في أحدث ظهور لها.. شاهد

شاركت الفنانة مايا دياب جمهورها بصورة جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهرت مايا دياب باطلالة مليئة بالمجوهرات الضخمة والمُلفتة، باللون الذهبي اللامع، مع ميك أب جرئ يبرز ملامح وجهها الفاتنة.

وعلقت مايا دياب علي الصور، كاتبة: “‎#اهلا_وسهلا_مايا_دياب”.

وجاءت التعليقات من قبل المتابعين لـ مايا دياب، كالاتي:

“قمر - واو - مبدعة - حلوة أوي”.

وتستعد الفنانة مايا دياب لطرح كليب جديد بعنوان أهلا وسهلاً.

ونشرت مايا دياب صورة البوستر الرسمي لكليبها الجديد عبر حسابها بموقع "إنستجرام".



وعلقت "مايا" على الصورة قائلة:"أغنية مليانة فرح بتسمعوها وبتشوفوها بعد ساعات على قناتي الخاصة على يوتيوب وعلى كل تطبيقات الموسيقى أن شاء الله تكونو متحمسين متل ما أنا متحمسة ".

مايا دياب تتصدر تويتر بعد صدمة جمهورها من تغيير ملامحها

وكانت قد أثارت الفنانة مايا دياب، جدلاً واسعاً في الايام الماضية، بعد ظهورها الأخير بشكل مختلف على “ستوري” حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات “ انستجرام”.

وظهرت مايا دياب بملامح مختلفة، صدمت الجمهور بتغير شكلها، لافتين إلى أنّ إجراء عمليات التجميل غيرت ملامحها تماما.

وتصدر اسم الفنانة مايا دياب، قائمة الأكثر تداولًا عبر “تويتر”، وجاءت التعليقات من قبل رواد السوشيال ميديا علي مظهر مايا دياب الجديد، كالاتي:

مايا دياب ناقصا شي 5 عمليات تجميل بعد وبترجع متل ما كانت.

أرجوكم يكفي تنمّر علي مايا دياب.

دعم مايا دياب الجميلة.

وحياة الله كنتي أحلى قبل ومش بحاجة.

جدير بالذكر انه طرح كل من مايا دياب ومحمود الليثي الديو الغنائي "حطالي روج" وهي أول أغنيه يتم طرحها من أغاني البومها " أكثر شوية" الذي تقدمه مايا بالهجة المصرية.

وأغنية "حطالي روج" من كلمات ملاك عادل وألحان محمود الليثي وتوزيع إسلام شيبسي، وكان صاحب فكرة الأغنية المنتج حمدي بدر صاحب شركة Craft Media، وتم تصوير الفيديو الكليب في العاصمة اللبنانية بيروت.

علي صعيد آخر ، تعمل الشركة علي طرح باقي أغاني الالبوم خلال الفترة المقبلة عبر قناتها علي يوتيوب ومنصات الأغاني، وتعاونت فيه مايا مع نخبة من المع الشعراء والملحنين والموزعين منهم عزيز الشافعي وهادي شرارة توما.

