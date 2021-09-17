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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ القاهرة تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن التصالح في مخالفات البناء

نائب محافظ القاهرة
نائب محافظ القاهرة

أعلنت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، إمداد لجان التصالح في مخالفات البناء  بعدد إضافي من المهندسين لسرعة إنهاء ملفات التصالح.

وأشارت في تصريحات صحفية الى أهمية  تسهيل استكمال أعمال تنفيذ الإجراءات المتعلقة بملفات التصالح للمناطق الفقيرة عن طريق كتابة إقرار من قبل المتقدم بالطلب وإثبات تاريخ المخالفة وعدم إلزامه بتقرير استشاري.

وأوضحت أنه تم التأكيد من قبل نقيب المهندسين على أنه سيتم توفير عدد من الاستشاريين لإعداد تقارير استشارية، للمواطنين، للمباني المخالفة بمبالغ زهيدة لمساعدة المواطنين على استكمال إجراءات التصالح على مخالفات البناء.

وأكدت نائب المحافظ على  ضرورة قبول كافة طلبات التصالح واتمام فحصها لتحديد قبولها أو رفضها، إلى جانب تحديد جدول زمنى للأحياء واللجان للانتهاء من كافة ملفات التصالح بالإضافة لتحديد بداية شهر أكتوبر القادم لمراجعة الملفات من قبل المحافظة.

القاهرة المهندسة جيهان عبد المنعم لجان التصالح ملفات التصالح مخالفات البناء المهندسين

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