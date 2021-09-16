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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة ومحافظ الإسكندرية يشهدان منافسات بطولة الخماسي الحديث

صدى البلد

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ،مساء اليوم الخميس، منافسات بطولة العالم للخماسي الحديث للشباب تحت 17 19 عاماً، المقامة علي ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية فى الفترة 12- 19 سبتمبر الجاري.

 

حضر الوزير ومحافظ الإسكندرية منافسات مسابقة الليزر رن تحت 17 عاما برفقة الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والمهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث، وممثلي الاتحاد الدولي.

قام وزير الشباب والرياضة والمحافظ بتتويج الفائزين بالمراكز الأولي في منافسات البطولة علي مستوي الشباب تحت ١٧ عاماً، وقدم وزير الرياضة التهنئة للاعبي المنتخب المصري بعد فوزهم بالميدالية الفضية علي مستوي الفرق والفردي ، والميدالية البرونزية في التتابع المختلط.

أشاد الدكتور أشرف صبحي بأداء اللجنة المنظمة للبطولة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا في إخراج البطولة بشكل متميز، ونجاح تنظيمها علي مختلف الأصعدة، وتلقي الإشادة من اللاعبين والوفود المشاركة، لافتاً إلي أن نجاح البطولة يعد استكمالاً للتفوق المصري في استضافة كبري الأحداث والبطولات الرياضية.

كما أثني وزير الشباب والرياضة علي أداء لاعبي مصر في الخماسي الحديث ما يؤكد تطور اللعبة في مصر، مشيراً إلي تقديم كل الدعم للاتحاد واللاعبين لمواصلة الإنجازات وصناعة التاريخ بإضافة انتصارات جديدة في سجل الرياضة المصرية.

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