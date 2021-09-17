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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

4 طرق تخلصك من دهون البطن خلال نومك

صدى البلد

قد يحتاج الكثير الي فقدان الوزن وخصوصا دهون البطن ولذلك اذا يجب عليك ان تتبع نظام يومي للتخلص من دهون البطن حتي اثناء نومك ، حيث ان هناك بعض الطرق التي تجعلك تتخلص من دهون البطن خلال نومك وذلك من خلال اتباع نظام صحي لجسمك يوميا يعتمد علي التمارين الرياضية والنظام الغذائي الصحي المفيد

1- اتباع تمارين رياضية يوميا

التمارين الرياضية تساعد جسمك علي الارتخاء ليلا مما يجعل العضلات تستطيع ان تبني نفسها وتتخلص من الدهون وخصوصا دهون البطن التي تحتاج الي المواظبة في ممارسة التمارين الرياضية ومن التمارين الرياضية التي يمكن ان تطبقها خلال يومك للتخلص من دهون البطن خلال نومك هو تمارين القرفصاء وتمارين الركلات وتمارين التسلق والتمدد والوثب العريض .

2- نظام غذائي صحي

عندما يعتمد جسمك علي النظام الصحي السليم ويساعد جسمك علي التخلص من الدهون اثناء النوم لذك يجب ان تعتمد علي الالياف والبروتينات التي تعمل علي بناء عضلات الجسم وخصوصا البطن والابتعاد عن الدهون والاكلات السريعة اوالاكلاتذات السعرات الحرارية العالية والتي تجعلك تخسر الكثير في حرق دهون البطن خلال نومك .

3- العشاء الخفيف

تعد افضل الطرق لتخلصك من دهون البطن خلال نومك هو تناول عشاءخفيف يعتمد علي الفاكهة دون سكريات والابتعاد عن المعجنات والدهون ليلا فيمكنك ان تكتفي بتناول الفواكة او شرب عصير فريش بدون سكريجعلك تستمتع بنوم عميق مما يساعد في حرق دهون البطن

4- النوم جيدا

حاول ان تكون منظم في مواعيد نومك ، حيث ان النوم جيدا يساعد جسمك بالاستفادة بالتمارين والنظام الغذائي كما انه مفيد للعضلات وبذلك تستطيع التخلص من الدهون البطن خلال نومك.

 

المصادر

timesofindia

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