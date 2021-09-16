دورات تدريبية وأنشطة ثقافية داخل المتحف القومي للحضارة.. تفاصيل

قال سيد أبو الفضل المتحدث باسم المتحف القومي للحضارة، إن المتحف القومي للحضارة يعتبر مؤسسة ثقافية وتربوية وتعليمية .

وأضاف سيد ابو الفضل في مداخلة هاتفية في برنامج " المواجهة " المذاع على قناة " إكسترا نيوز "، :" نقوم بتنظيم زيارات لطلاب المدارس لـ المتحف ونقوم بتنظيم دورات تدريبية لطلاب الجامعات عن طريق برنامج تدريبي خاص بطلبة كليات السياحة والاثار في تخصص الترميم والاثار ".

وتابع :" يتم تنظيم جولات إرشادية لطلاب كليات الآثار لتدريبهم على كيفية شرح محتويات قاعات العرض المتحفي".

وأكمل سيد ابو الفضل :" الدورات التدريبية والأنشطة الثقافية مستمرة داخل المتحف القومي للحضارة ".



ولفت أبو الفضل :" سفراء الدول العام زاروا المتحف القومي للحضارة واي زيارة رسمية لدولة المصرية يكون زيارة المتحف ضمن الجدول السياحي للوفود ".

