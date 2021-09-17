بسبب تحدى منتشر عبر الإنترنت.. طفل يجري جراحة عاجلة وخطيرة.. صور

بسبب مشاركته في أحد التحديات المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أصيب طفل بحالة مرضية خطيرة أجري على إثرها جراحة طبية عاجلة.

ونقلت صحيفة «الديلي ميل» عن أم بريطانية أن ابنها البالغ من العمر 9 سنوات كاد يموت بعد ابتلاع مغناطيس صغير ضمن أحد التحديات المنتشرة.

وأوضحت أن ابنها جاك ماكوتش نقل إلى المستشفى بعد معاناته من آلام شديدة في البطن وقيء في منزلهم يوم الثلاثاء الماضي.

وأضافت أن أشعة جاك ماكوتش بينت شيئاً يسد الأمعاء إلى أن اعترف الصبي لاحقاً أنه ابتلع مغناطيساً!.

جراحة عاجلة

ونوهت والدة الطفل أن الأطباء اضطروا إلى إجراء جراحة عاجلة لإنقاذ حياة جاك بسبب التأثير المدمر للمغناطيسات الملتصقة ببعضها عبر جدار الأمعاء.

وأشارت الأم التي لم تتوقف عن البكاء إلى أنها اضطرت لكتابة تعهد بتحمل مسؤولية وفاة الطفل إذا فشلت العملية، ولم يكن أمامها من خيار آخر لسرعة إنقاذه.

وخلال عملية استغرقت 4 ساعات، تمت إزالة الزائدة الدودية للصبي، وجزء من الأمعاء الدقيقة، و30 سم من أمعائه الغليظة.

وبعد 5 أيام من الجراحة، لا يزال جاك يتناول السوائل فقط، ولا يمكنه المشي دون مساعدة.

تحدي منتشر

وتظهر مقاطع فيديو على تيك توك بعض المراهقين وهم يضعون كرات المغناطيس في أفواههم لخلق وهم بثقب اللسان والشفتين.

ويؤدي ذلك في بعض الأحيان إلى ابتلاع المغناطيس بطريق الخطأ ما يهدد حياة الطفل، ما دفع السلطات الصحية في بريطانيا إلى المطالبة بحظر بيع قطع المغناطيس الصغيرة في مايو الماضي.



وشهدت المستشفيات البريطانية إجراء عمليات جراحية خطيرة لأكثر من 65 طفلاً في السنوات الثلاث الأخيرة من جراء ابتلاع مغناطيس.

ويتضمن التحدي وضع كرتين مغناطيسيتين على جانبي اللسان وهزها، ما يخلق الوهم بأن ثقبهم حقيقي.

ويؤكد طبيب الأطفال الشهير في بريطانيا سيمون كيني أنه يجب حظر بيع قطع المغناطيس لأنها أكثر تعقيداً من بطاريات الأزرار وتتطلب مهارة خاصة في استخراجها ويمكن أن تسبب الوفاة.