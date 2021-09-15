برشلونة يعلن إصابة جوردي ألبا بعد نهاية مباراة بايرن ميونخ

أعلن نادي برشلونة الإسباني إصابة لاعبه جوردي ألبا؛ بعد هزيمة الفريق أمام بايرن ميونخ الألماني، في دوري أبطال أوروبا.

وكتب النادي الكتالوني، في بيان عبر موقعه: "يعاني لاعب الفريق الأول جوردي ألبا، من مشاكل في أوتار الفخذ الأيمن، وفي انتظار مزيد من الاختبارات لمعرفة المدى الدقيق لهذه الإصابة".

ولم يكشف برشلونة عن مدة الغياب المتوقعة لجوردي ألبا، إثر إصابته الليلة أمام بايرن ميونخ.



وفاز فريق بايرن ميونخ الألماني، على مضيفه برشلونة الإسباني بثلاثة أهداف دون مقابل، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

فريق بايرن ميونخ كان الأفضل والمسيطر على أحداث الشوط الأول، وكان قريبًا من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 19 عن طريق لاعبه ليروي ساني، بتسديدة قوية بيسراه من داخل منطقة جزاء البارسا، لكن الحارس تير شتيجن تصدى للكرة ببراعة.