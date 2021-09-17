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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بفستان أحمر.. ريا أبي راشد بإطلالة ساحرة على إنستجرام

ريا ابي راشد
ريا ابي راشد

نشرت الإعلامية ريا أبي راشد صورة جديدة لها عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة وساحرة.


وتأنقت ريا أبي راشد وهي ترتدي فستان كت متوسط الطول وبقصة مميزة من منطقة الصدر، وتركت شعرها منسدلًا بتسريحة انسيابية وناعمة عبر كتفيها وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.


وأبرزت ريا أبي راشد إطلالتها ببعض اللمسات الناعمة من الماكياج،  ولم تتكلف ريا أبي راشد إطلالتها في ارتداء الإكسسوارات ، حيث اكتفت بإرتداء قرطين ناعمين باللون الفضي.

 
حياة ريا أبي راشد الأسرية 


ولدت ريّا أبي راشد في 12 مايو 1977، وهي مذيعة لبنانية ومقدمة برامج تليفزيونية وصحفية ومنتجة في شبكة إم بي سي منذ عام 2003.

وتقوم ريا  منذ عام 2010  بتقديم برنامج المواهب الشهير "أرابز جوت تالنت" إلى جانب مغني الراب السعودي قصي خضر، كما تنفرد بتقديم برنامجها الخاص "سكووب"، الذي يغطي آخر أخبار هوليود بالإضافة إلى استضافتها لأبرز المشاهير من الممثلين.

 

مسيرة ريا أبي راشد العملية

 

بدأت أبي راشد حياتها المهنية كصحفية في بيروت قبل انتقالها إلى المملكة المتحدة بعام 1999، وهي حاصلة على درجة البكالوريوس في الاقتصاد والماجستير في السينما وعلى درجة الماجستير في الصحافة والإذاعة من جامعة وستمنستر، لندن.

وتتحدث ريا أبي راشد عدة لغات بطلاقة، وهي العربية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية والإسبانية، وهو ما جعلها قدوة للكثير من السيدات، بالأخص بعد معرفتهن قصة محاربتها للسرطان، وعدم يأسها أمام هذه المحنة.

وتعتبر ريّا أبي راشد أول محاورة عربية تدخل كواليس نجوم السينما والموسيقى والفن الغربي، ومن هنا توسعت نشاطاتها بعد حصولها على شهادة ماجستير في الصحافة المرئية في لندن؛ لتشمل إعداد وتقديم برنامج "سكووب" في عام 2005 الذي تقوم ريّا فيه بمحاورة نجوم الغرب. وتعتبر ريّا برنامج "سكووب" من أهم إنجازاتها كـ محاورة خاصة.

ريا أبي راشد إطلالة جذابة إطلالة ساحرة الاعلامية ريا ابى راشد صورة جديدة لها فستان احمر

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