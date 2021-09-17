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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بملايين الدولارات..عرض نظارتين من القرن الـ 17 للبيع في مزاد علني.. صورة

عرض زوجين نظارات
عرض زوجين نظارات للبيع في مزاد علني

لأول مرة على الإطلاق يعرض زوجان من النظارات يعودان للقرن السابع عشر للبيع في مزاد علني وسط توقعات بتحقيق ملايين الدولارات.

يعتقد أن النظارتين المرصعتين بالجواهر، واللتين تتميزان بعدسات مصنوعة من الماس والزمرد بدلاً من الزجاج، كانتا في الأصل ملكا لأفراد العائلة المالكة في إمبراطورية المغول، التي حكمت شبه القارة الهندية.

ووفقًا لشبكة الـ «السي إن إن» من المقرر أن تعرض كل من النظارتين للجمهور في هونج كونج، ومدينة نيويورك الأمريكية، والعاصمة البريطانية لندن، قبل موعد البيع المقرر في أكتوبر المقبل.

وقال المدير الاقليمي لدار «سوزبي» في الشرق الأوسط والهند، إدوارد جيبس، إن النظارتين بمثابة نموذج نادر بشكل استثنائي لصناعة المجوهرات المغولية، منوهاً: «على حد علمنا، لا يوجد مثيل لهما».

سعر البيع المتوقع 

ومن المتوقع، أن يباع زوجا النظارات مقابل ما بين 1.5 مليون جنيه إسترليني و 2.5 مليون جنيه إسترليني (2.1 مليون دولار إلى 3.5 مليون دولار) لكل منهما، وفقا لتقدير دار المزادات.

وتعود ندرة القطعتين أيضًا إلى الحجم الهائل لعدسات الأحجار الكريمة الخاصة بهما، كما يعتقد أن العدستين الموجودتين في زوج واحد، والمعروف باسم نظارة «هالة الضوء» اقتطعتا من ماسة تزن 200 قيراط عثر عليها في ولايتي أندرا برديش وتيلانجانا في الهند.

وفي نفس الوقت، يعتقد أن العدستين الخضراوتين للزوج الثاني، والتي يطلق عليهما اسم «بوابة الجنة» اقتطعتا من الزمرد الكولومبي الذي يزن أكثر من 300 قيراط.

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النظارتين المرصعتين بالجواهر قرن السابع عشر ملايين الدولارات مزاد علني عدسات مصنوعة من الماس

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