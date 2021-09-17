الاتصالات توقع اتفاقية تعاون للحصول على ماجستير في الذكاء الاصطناعي

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر تقنية الفيديو كونفرنس توقيع اتفاق تعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، وجامعة كوينز بكندا بشأن تقديم درجة ماجستير العلوم فى علوم البيانات والذكاء الاصطناعى من كلية الحاسبات بالجامعة ضمن مبادرة "بُناة مصر الرقمية"؛ بحضور السفير لويس دماس سفير كندا فى القاهرة، ومشاركة السفير أحمد أبو زيد سفير جمهورية مصر العربية بكندا عبر الفيديو كونفرانس.

وتهدف مبادرة "بُناة مصر الرقمية" إلى إعداد كوادر تقنية عالية التخصص من خلال برنامج دراسى متكامل. وهى منحة مجانية مقدمة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للحصول على درجة الماجستير المهنى من أكبر الجامعات العالمية فى واحد من خمسة تخصصات وهي: علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وعلوم الروبوتات والأتمتة، والفن المعمارى الرقمي والفنون الرقمية، والتكنولوجيا المالية، بالإضافة الى شهادات تدريب معتمدة من الشركات العالمية المطورة للتكنولوجيا، وأيضا شهادة فى المهارات القيادية والإدارية، وأخرى فى اللغة الإنجليزية.

وتحتل جامعة كوينز المرتبة الخامسة عالميًا والأولى فى كندا فى التصنيف العالمى للجامعات التى تعمل على تعزيز أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs) داخل وخارج مجتمعها المحلى. ومنذ نشأتها تخرج منها العديد من الشخصيات البارزة من المسؤولين الحكوميين والأكاديميين وقادة الأعمال؛ بما فى ذلك الحائزون على جائزة نوبل.

ويهدف التعاون المشترك إلى صقل مهارات الخريجين فى مجال الذكاء الاصطناعى وعلوم البيانات، مع خلق بيئة تعزز الابداع والابتكار؛ من خلال التطبيق على أدوات علوم البيانات الحديثة وتحقيق الاستفادة المثلى والتعلم الآلى لحل المشكلات التى تواجه العالم.

ويقدم البرنامج الأكاديمى عبر الانترنت على مدار عام مقسم على ثلاثة فصول دراسية وتغطى المقررات 26 ساعة دراسية معتمدة. ويقوم بتدريس برنامج الماجستير أساتذة متخصصون من أعضاء هيئة التدريس من جامعة كوينز وبمشاركة أساتذة مصريين.

وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هذه الاتفاقية تعد إضافة جديدة لسلسلة من الشراكات التى عقدتها مبادرة بُناة مصر الرقمية مع جامعات كبرى ذات تصنيف عالمى، فى ضوء التعاون مع كلا من جامعة أوتاوا فى كندا وجامعة بوهانج للعلوم والتكنولوجيا بكوريا، بالإضافة الى عقد اتفاقيات مع تسع شركات عالمية لإكساب الطلاب الخبرة العملية؛ وإثراء العملية التعليمية فى مجالات الإدارة والقيادة؛ منوها إلى تعاون المبادرة مع منظمة اليونسكو من خلال برنامج مصادر التعليم المفتوح بهدف تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالمبادرة.

وأضاف عمرو طلعت أن مبادرة بُناة مصر الرقمية تهدف إلى صقل المهارات التقنية والشخصية للشباب وإكسابهم الخبرات العملية مع توفير البيئة الداعمة للابتكار والتميز على النحو الذى يخلق قاعدة من المتخصصين لتلبية متطلبات الشركات المحلية والعالمية العاملة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

من جانبه؛ أعرب السفير أحمد أبو زيد سفير جمهورية مصر العربية بكندا عن سعادته بتوقيع اتفاقية تعاون بين مبادرة بُناة مصر الرقمية وجامعة كوينز التى تعد من أفضل الجامعات فى كندا؛ مشيرا الى ثقته فى قدرة الطلاب الملتحقين بالمبادرة على تحقيق الاستفادة من الفرص المتميزة التى توفرها الحكومة المصرية لهم وذلك فى اطار رؤيتها لإعداد الأجيال الجديدة لتصبح القوة الدافعة للابتكار التكنولوجى فى مصر.

كما أكد السفير لويس دماس سفير كندا فى القاهرة أن هذه الاتفاقية تعزز الوجود الأكاديمى لكندا فى مصر، كما تحقق أفضل استثمار لمصر وهو الاستثمار فى رأس المال البشرى الذى يمثل المحرك الرئيسى لتحقيق التقدم؛ منوها إلى أن هذا التعاون يفتح آفاقا لمرحلة جديدة من التعاون الأكاديمى طويل الأمد، مشيرا إلى الامكانيات الكبيرة التى يمتلكها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى.

وأشار المهندس عمرو محفوظ الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات إلى أن هذه الاتفاقية تأتى فى إطار جهود تعزيز القدرات التنافسية لمصر وزيادة جاذبيتها كمقصد رائد فى مجال تكنولوجيا المعلومات، موضحا أن جميع المبادرات المتنوعة التى تقدمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لها تستهدف تطوير القدرات والمهارات الرقمية للشباب المصرى بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل المحلى والعالمي، وفى ظل التوجه العالمى نحو بناء اقتصاد يرتكز على التكنولوجيات الرقمية والابتكار.

وأوضحت الدكتورة هدى بركة مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية أن الاتفاقية مع جامعة كوينز تتيح لطلاب مبادرة بُناة مصر الرقمية الحصول على درجة الماجستير فى علوم البيانات والذكاء الاصطناعى، وهى مجالات تمثل أولوية كبرى ليس فقط بالنسبة للمبادرة ولكن أيضا لتحقيق الأهداف الوطنية، معربة عن تطلعها إلى أن تسهم الاتفاقية فى اعداد جيل من المتخصصين قادر على خدمة كافة القطاعات.

وأشار الدكتور باتريك دين رئيس جامعة كوينز إلى أنه بموجب اتفاق التعاون والشراكة سيتم اتاحة الفرصة لعدد 100 طالب مصرى كل عام دراسى للتعلم والدراسة فى جامعة كوينز من خلال برنامج تفاعلى عبر الإنترنت فى اطار رؤية تستهدف خلق مستقبل رقمى، وبناء مجتمع مدعم بالمهارات التكنولوجية الأساسية المطلوبة للنجاح فى القرن الحادى والعشرين؛ موضحا أنه سيشارك الملتحقين بالجامعة فى تنفيذ مشاريع تساعدهم على استيعاب المفاهيم الأساسية فى علوم البيانات والتعلم الآلى ، ونمذجة حلول تكنولوجية للتحديات العالمية مع مراعاة الآثار الأخلاقية والخصوصية للحلول القائمة على الذكاء الاصطناعى؛ مؤكدا على التزام الجامعة بالمشاركة العالمية من خلال مسؤوليتها تجاه التنمية المستدامة وتعزيز الشراكات ذات المنفعة المتبادلة فى جميع أنحاء العالم.

يذكر أن مبادرة "بُناة مصر الرقمية" تم اطلاقها فى سبتمبر الماضى، وهى منحة مجانية للحصول على درجة الماجستير المهنى من إحدى الجامعات الدولية وذلك للمتفوقين من خريجى الجامعات المصرية الحكومية والخاصة حديثى التخرج من كليات هندسة وحاسبات ومعلومات وعلوم قسم رياضة حاسب آلى وإحصاء، وفنون تطبيقية وفنون جميلة، واقتصاد وإدارة أعمال، وتخطيط عمرانى، ومن جميع المحافظات ويتم اختيارهم طبقا لشروط ومعايير قبول محددة.