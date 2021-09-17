اشهر المبدعين .. تعرف على المكرمين بمهرجان أيام القاهرة للدراما العربية

أعلنت اللجنة العليا لأيام القاهرة للدراما العربية عن تكريم 5 من الرواد والمبدعين فى مجال الدراما الإذاعية والتلفزيونية، وهم الكاتب الكبير الراحل وحيد حامد لرحلة إبداعه على مدار أكثر من نصف قرن ، والأب بطرس دانيال نظرا لمساهمته الكبرى مع المركز الكاثوليكي فى بعث المهرجانات ودعمها.

والمؤلف الراحل فيصل ندا الذى قدم عشرات الأعمال الدرامية الاجتماعية الناجحة ، والمؤلف د مدحت العدل لتاريخه المتميز فى مجال الدراما التليفزيونية المؤثرة ، والمطرب الكبير على الحجار لأعماله الغنائية المتفردة لتترات العديد من المسلسلات.

يذكر أن يقام حفل توزيع جوائز مهرجان أيام القاهرة الدراما يوم 19 سبتمبر الحالى بالمسرح الكبير بدار الأوبرا .

سفير فن الحضارة المصرية



وكشف المهرجان عن إطلاق جائزته الكبرى والتي تمنح لأحد الفائزين ممن لهم ارتباط وثيق بتاريخ الفن المصرى والتي سيطلق عليها اسم " سفير فن الحضارة المصرية " ، وستكون على هيئة نموذج مسلة كبرى ، ومن يفوز بها تقام ندوة على شرفه امام الاعلام الغربى بمعهد العالم العربى بباريس للحديث عن تاريخه وعن عمق الفن المصرى مع اخذ عدة لقطات وصور تذكارية له مع المسلة التى تتوسط اكبر شوارع العالم الشانزليزيه ليحكي عن فنه وفن الحضارة المصرية العريق.

وقالت اللجنة العليا أن المسلسلة المصرية موجودة فى 16 دولة أجنبية ولها مكانتها الكبيرة كنموذج للحضارة المصرية وفن النحت المصرى المتأصل على مدى ثمانية قرون ، ولهذا تم اختيارها كشعار لأيام القاهرة للدراما العربية ومن المقرر ان تكون الجائزة الكبرى سنوية مصحوبة بزيارة إحدى الدول التى توجد بها المسلات مع الذى يفوز بلقب سفير فن الحضارة المصرية وهكذا ستتكرر الندوات الإعلامية بالدول الغربية للتأكيد على عمق الحضارة المصرية.



وسوف يعلن اسم الفائز بها ممن تم ترشيحهم يوم حفل إعلان جوائز مسابقات الأعمال الدرامية المتنافسة بالمسرح الكبير بدار الأوبرا والتى يصل عددها حوالى 22 مسلسلا مصريا وعربيا.



