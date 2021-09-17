عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اشهر المبدعين .. تعرف على المكرمين بمهرجان أيام القاهرة للدراما العربية

الكاتب الراحل وحيد
الكاتب الراحل وحيد حامد

أعلنت اللجنة العليا لأيام القاهرة للدراما العربية عن تكريم 5 من الرواد  والمبدعين فى مجال الدراما الإذاعية والتلفزيونية، وهم الكاتب الكبير الراحل وحيد حامد لرحلة إبداعه على مدار أكثر من نصف قرن ، والأب بطرس دانيال نظرا لمساهمته الكبرى مع المركز الكاثوليكي فى بعث المهرجانات ودعمها.

 

والمؤلف الراحل فيصل ندا الذى قدم عشرات الأعمال الدرامية الاجتماعية الناجحة ، والمؤلف د مدحت العدل لتاريخه المتميز فى مجال الدراما التليفزيونية المؤثرة ، والمطرب الكبير على الحجار لأعماله الغنائية المتفردة لتترات العديد من المسلسلات.

يذكر أن  يقام حفل توزيع جوائز مهرجان أيام القاهرة الدراما يوم 19 سبتمبر الحالى بالمسرح الكبير بدار الأوبرا .

سفير فن الحضارة المصرية


وكشف المهرجان عن إطلاق جائزته الكبرى والتي تمنح لأحد الفائزين ممن لهم ارتباط  وثيق بتاريخ الفن المصرى  والتي سيطلق عليها اسم  " سفير فن الحضارة المصرية " ، وستكون على هيئة نموذج مسلة كبرى ، ومن يفوز بها  تقام ندوة على شرفه امام الاعلام الغربى  بمعهد العالم العربى بباريس للحديث عن تاريخه وعن  عمق الفن المصرى مع اخذ عدة لقطات وصور تذكارية له  مع  المسلة التى تتوسط اكبر شوارع العالم الشانزليزيه ليحكي عن فنه وفن الحضارة المصرية العريق.

بعد القاهرة كابول.. أول ظهور فني للموسيقار خالد داغر في دار الأوبرا

عفاف راضي تنتهي من بروفات حفل دار الأوبرا المصرية وتحضر مفاجأة مع ابنتها

وقالت اللجنة العليا أن المسلسلة المصرية موجودة فى 16 دولة أجنبية ولها مكانتها الكبيرة كنموذج للحضارة المصرية وفن النحت المصرى المتأصل على مدى ثمانية قرون  ، ولهذا تم اختيارها كشعار لأيام القاهرة للدراما العربية ومن المقرر ان  تكون الجائزة الكبرى سنوية مصحوبة بزيارة إحدى الدول التى توجد بها المسلات مع الذى يفوز بلقب سفير فن الحضارة المصرية وهكذا ستتكرر الندوات الإعلامية بالدول الغربية للتأكيد على عمق الحضارة المصرية.


وسوف يعلن اسم الفائز بها ممن تم ترشيحهم يوم حفل إعلان جوائز مسابقات الأعمال الدرامية المتنافسة بالمسرح الكبير  بدار الأوبرا  والتى يصل عددها حوالى 22 مسلسلا مصريا وعربيا.


 

أيام القاهرة للدراما العربية مدحت العدل دار الأوبرا المسرح الكبير الاب بطرس دانيال مهرجان ايام القاهرة

ترشيحاتنا

في ذكرى "كامب ديفيد"| كيف تضافرت الجهود الحربية والدبلوماسية لاستعادة سيناء؟

تقرير يكشف سر فشل انتقال مصطفى محمد إلى الدوري الإسباني

الأهلي يضم صفقة جديدة من المظاليم

ابنه طلع بنت.. تفاصيل فيديو تضرر شخص من زوجته وشقيقها بسبب مولودته

عون: التدقيق المالي الجنائي خطوة لمحاسبة الفاسدين والإصلاح في لبنان

مصر الأولى عربيا في نسب تمثيل المرأة بمجلس النواب لعام 2020

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضيقت عليها.. والد فتاة سيتي ستارز يكشف سبب انتحارها

رجع بدري وضبطنى مع عشيقي.. اعترافات خطيره للمتهمة بمحاولة قتل زوجها بـ 14 طعنة

بالأسماء.. إصابة 17 شخصا في انقلاب أتوبيس سياحي بمطروح

وزنه 400 كجم.. وفاة نجم X Factor بمرض خطير نتيجة السمنة المفرطة|صور

قرارات هامة من النيابة بشأن طبيبة الأسنان المنتحرة بـ سيتي ستارز

تامر أمين يعلن خبرًا محزنًا لجماهير المنتخب الوطني بشأن مشاركة محمد صلاح

أقوى سورة لتقوية الذاكرة وعلاج النسيان .. الإفتاء توضح

قالت لها على الحاجة دي| صديقة فتاة سيتي ستارز تكشف مفاجأة عن انتحارها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مجزرة كبرى.. شاهد بحر من الدماء بعد مقتل 1428من الحيتان والدلافين |فيديو وصور

وزنه 400 كجم.. وفاة نجم X Factor بمرض خطير نتيجة السمنة المفرطة|صور

مشهد زفاف بفيلم تحول لحقيقة ..صدفة غريبة في زواج فؤاد المهندس وشويكار

جريمة مروعة بحق إمرأة .. قصة إعدام مصري في السعودية

فيديو

فيديو جراف.. شريف منير يكشف كواليس حريق منزله في المقطم

فيديوجراف.. دفن أسرته ..مفاجأة صادمة بعد مداهمة وكر سفاح قنا

فيديوجراف.. قفزت من الدور السادس .. تفاصيل واقعة فتاة سيتي ستارز

شارع الألوان.. نور ترسم ملامح جديدة لـ حي عين شمس |شاهد

المزيد

ساحة رأي

د. أحمد البدوي سالم يكتب: دور الحوكمة في الحد من الفساد

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام (1)

طلعت القاضي يكتب: مبادرة «الأزهري» ومجلس حكماء رياضي

د. محمود جلال يكتب: دعم الابتكار والبحث العلمي وريادة الأعمال في مصر (1)

سارة مجدى تكتب: عايش بشغفك ولا بتترحم عليه؟

عمر عاقيل يكتب: مغالطات إدارية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هويدا دويدار

سلطة الإرهاب الجديدة

أحمد فرغلى رضوان

30 مارس.. اختبار سينمائي للذكاء!

محمد أرسلان

مصر دولة يُشار لها بالبنان

مروة لطفي

نظرة لضحايا الزهايمر..

بهجت العبيدي

العائدون من الموت.. بماذا أحسوا وماذا شاهدوا؟!

د. جهاد عودة

جيوبلوتكس الفوضى وتجديد لطلبان: «إشكالية استثمار الموارد الطلبانية»

نهال علام

ضلع أعوج

محمد نوار

إصلاح الفكر الديني!

اﻟﻤﺰﻳﺪ