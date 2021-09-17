ابنه طلع بنت.. تفاصيل فيديو تضرر شخص من زوجته وشقيقها بسبب مولودته

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى ( فيسبوك ) يتضمن حديثا لأحد الأشخاص حول بعض الأمور العائلية وتضرره من زوجته وشقيقها.

بالفحص تم تحديد الشخص المشار إليه ( حداد - مقيم بدائرة مركز شرطة الحسينية بالشرقية ) وبسؤاله قرر بتضرره من كلٍ من(زوجته وشقيقها – مقيمان بذات الناحية) لقيامهما بإثبات (طفل – ذكر) باسمه أثناء تواجده خارج البلاد للعمل عام 2015، وعقب عودته عام 2019 اكتشف بأن الطفل ( أنثى ) ، وحال مواجهته زوجته أخبرته بأنها أنجبت طفلة وعند قيامها بإثباتها بمكتب الصحة اكتشفت أنه تم إثباتها بشهادة الميلاد بإسم ( ذكر ) عن طريق الخطأ من الموظف المختص .

باستدعاء المشكو فى حقهما وسؤالهما أنكرا ما قرره الشاكى ، واتهموه بالتعدى على زوجته بالضرب والتشهير بهما ، وأضافت زوجته بأنها قامت بوضع طفلتها بإحدى المستشفيات بالشرقية وكان برفقتها شقيقها وزوجته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.