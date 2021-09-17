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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ابنه طلع بنت.. تفاصيل فيديو تضرر شخص من زوجته وشقيقها بسبب مولودته

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى ( فيسبوك ) يتضمن حديثا لأحد الأشخاص حول بعض الأمور العائلية وتضرره من زوجته وشقيقها.

 

بالفحص تم تحديد الشخص المشار إليه ( حداد - مقيم بدائرة مركز شرطة الحسينية بالشرقية ) وبسؤاله قرر بتضرره من كلٍ من(زوجته وشقيقها – مقيمان بذات الناحية) لقيامهما بإثبات (طفل – ذكر) باسمه أثناء تواجده خارج البلاد للعمل عام 2015، وعقب عودته عام 2019 اكتشف بأن الطفل ( أنثى ) ، وحال مواجهته زوجته أخبرته بأنها أنجبت طفلة وعند قيامها بإثباتها بمكتب الصحة اكتشفت أنه تم إثباتها بشهادة الميلاد بإسم ( ذكر ) عن طريق الخطأ من الموظف المختص .

باستدعاء المشكو فى حقهما وسؤالهما أنكرا ما قرره الشاكى ، واتهموه بالتعدى على زوجته بالضرب والتشهير بهما ، وأضافت زوجته بأنها قامت بوضع طفلتها بإحدى المستشفيات بالشرقية وكان برفقتها شقيقها وزوجته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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