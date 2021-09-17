وزير الأوقاف وسفير السودان يتفقدان مدينة الحرفيين بالغردقة

أجرى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف جولة تفقدية لمدينة الحرفيين بالغردقة يرافقه محمد إلياس السفير السوداني وعدد من الأئمة وواعظات السودان واللواء عاطف وجدي السكرتير العام المساعد لمحافظة البحر الأحمر نائبا عن محافظ البحر الأحمر ومحمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.



جاء ذلك ضمن فعاليات تنظم وزارة الأوقاف المصرية زيارة ميدانية لأئمة وواعظات السودان المشاركين في الدورة التدريبية المشتركة بأكاديمية الأوقاف الدولية لمدينة الغردقة.

من المقرر أن تشمل زيارة وزير الأوقاف والوفد السوداني الموافق له عدد عدد من الزيارات الميدانية بمدينة الغردقة

ولقاء مع اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر ، ويؤدون صلاة الجمعة بمسجد الميناء ثم زيارة المركز الثقافي لغات بمسجد الميناء