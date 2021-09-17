عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير الأوقاف وسفير السودان يتفقدان مدينة الحرفيين بالغردقة

صورة موضوعية
صورة موضوعية

أجرى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف جولة تفقدية لمدينة الحرفيين بالغردقة يرافقه محمد إلياس السفير السوداني وعدد من الأئمة وواعظات السودان واللواء عاطف وجدي السكرتير العام المساعد لمحافظة البحر الأحمر نائبا عن محافظ البحر الأحمر ومحمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.


جاء ذلك ضمن فعاليات تنظم وزارة الأوقاف المصرية زيارة ميدانية لأئمة وواعظات السودان المشاركين في الدورة التدريبية المشتركة بأكاديمية الأوقاف الدولية لمدينة الغردقة.

من المقرر أن تشمل زيارة وزير الأوقاف والوفد السوداني الموافق له عدد عدد من الزيارات الميدانية بمدينة الغردقة 
ولقاء مع اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر  ، ويؤدون صلاة الجمعة بمسجد الميناء ثم زيارة المركز الثقافي لغات بمسجد الميناء

الغردقة الدكتور محمد مختار الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عمرو حنفى محافظ البحر الاحمر

ترشيحاتنا

بعد انقطاع 12 عاما| اللجنة العليا المصرية الليبية توقع 14 اتفاقية.. وتنتظر المزيد

قبل 120 ألف عام.. تعرف على بداية صنع الملابس واهتمام الإنسان بالزينة

لن تعمل ..الأمن السيبراني يحذر مستخدمي أجهزة آبل لهذه الأسباب

هل ترك صلاة الجمعة من الكبائر ؟.. احذر عقوبتها في الدنيا

بايدن يصدر أمرا تنفيذيا عاجلا لوضع آلية لفرض العقوبات على إثيوبيا

الأهلي يتحمل راتب سليمون محلل الأداء الجديد بدلاً من بيتسو موسيماني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضيقت عليها.. والد فتاة سيتي ستارز يكشف سبب انتحارها

رجع بدري وضبطنى مع عشيقي.. اعترافات خطيره للمتهمة بمحاولة قتل زوجها بـ 14 طعنة

قرارات هامة من النيابة بشأن طبيبة الأسنان المنتحرة بـ سيتي ستارز

وزنه 400 كجم.. وفاة نجم X Factor بمرض خطير نتيجة السمنة المفرطة|صور

تامر أمين يعلن خبرًا محزنًا لجماهير المنتخب الوطني بشأن مشاركة محمد صلاح

أقوى سورة لتقوية الذاكرة وعلاج النسيان .. الإفتاء توضح

بالأسماء.. إصابة 17 شخصا في انقلاب أتوبيس سياحي بمطروح

وزيرة التضامن تقرر مضاعفة عدد المعارض في محافظات الجمهورية المختلفة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مجزرة كبرى.. شاهد بحر من الدماء بعد مقتل 1428من الحيتان والدلافين |فيديو وصور

وزنه 400 كجم.. وفاة نجم X Factor بمرض خطير نتيجة السمنة المفرطة|صور

مشهد زفاف بفيلم تحول لحقيقة ..صدفة غريبة في زواج فؤاد المهندس وشويكار

جريمة مروعة بحق إمرأة .. قصة إعدام مصري في السعودية

فيديو

فيديوجراف.. رفضوا منحها إجازة.. تفاصيل وفاة صيدلانية بالشرقية بعد إصابتها بكورونا

فيديو جراف.. شريف منير يكشف كواليس حريق منزله في المقطم

فيديوجراف.. دفن أسرته ..مفاجأة صادمة بعد مداهمة وكر سفاح قنا

فيديوجراف.. قفزت من الدور السادس .. تفاصيل واقعة فتاة سيتي ستارز

المزيد

ساحة رأي

د. أحمد البدوي سالم يكتب: دور الحوكمة في الحد من الفساد

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام (1)

طلعت القاضي يكتب: مبادرة «الأزهري» ومجلس حكماء رياضي

د. محمود جلال يكتب: دعم الابتكار والبحث العلمي وريادة الأعمال في مصر (1)

سارة مجدى تكتب: عايش بشغفك ولا بتترحم عليه؟

عمر عاقيل يكتب: مغالطات إدارية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هويدا دويدار

سلطة الإرهاب الجديدة

أحمد فرغلى رضوان

30 مارس.. اختبار سينمائي للذكاء!

محمد أرسلان

مصر دولة يُشار لها بالبنان

مروة لطفي

نظرة لضحايا الزهايمر..

بهجت العبيدي

العائدون من الموت.. بماذا أحسوا وماذا شاهدوا؟!

د. جهاد عودة

جيوبلوتكس الفوضى وتجديد لطلبان: «إشكالية استثمار الموارد الطلبانية»

نهال علام

ضلع أعوج

محمد نوار

إصلاح الفكر الديني!

اﻟﻤﺰﻳﺪ