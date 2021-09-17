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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير الأوقاف: من مات دون وطنه فهو شهيد

صدى البلد

أدى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف صلاة الجمعة بمسجد الميناء الكبير بالغردقة، بحضور محمد إلياس سفير السودان ووفد من الأئمة السودانيين واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر وذلك خلال جولته، اليوم، بمدينة الغردقة.


وألقى وزير الأوقاف خطبة الجمعة بمسجد الميناء الكبير بعنوان «الحفاظ على الوطن»، وخلال الخطبة أكد الوزير أن من مات دون َوطنه فهو شهيد، وأن قضية الحفاظ على الأوطان من صميم مقاصد الأديان، مضيفا أن الإسلام يدعوا إلى العمل وإتقان فن صناعة الحياة وفن صناعة الغنى وليس صناعة الفقر، مؤكدا أن َالإسلام جاء لعمارة الكون وبناء الوطن حيث أن الوطن ليس حفنة تراب ولكنه يسكن فينا والحفاظ على الوطن واجب.

 

وشدد وزير الأوقاف في خطبته على الدعوة إلى العمل وبناء الوطن واستقراره لأنه من صحيح الأديان لأن الأديان جاءت لسعادة الناس ومن يدعوا دون ذلك فهو مخرب.


وطالب بحسن استقبال السائحين في المدن السياحية المصرية قائلا: «الهداية بيد الله ولكن دورنا أن نبرز الوجه العظيم لحضارتنا وحسن استقبال ومعاملة السائحين واحترام عاداته وعدم التعرض لمعتقداته لأن ذلك يعطي انطباع عن حضارة مصرية عظيمة».

 

كان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أجرى جولة تفقدية لمدينة الحرفيين بالغردقة، اليوم، يرافقه محمد إلياس السفير السوداني وعدد من الأئمة وواعظات السودان واللواء عاطف وجدي السكرتير العام المساعد لمحافظة البحر الأحمر، نائبا عن محافظ البحر الأحمر ومحمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة

 

وزير الاوقاف خطبة الجمعة من مات دون وطنه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أئمة وزارة الأوقاف

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