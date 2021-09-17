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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

من أعلى الكوبرى.. إنقاذ شاب حاول الانتحار بالدقهلية

صدى البلد

تداول عدد من رواد صفحات الفيسبوك فيديو لشاب من محافظه الدقهلية، يحاول الانتحار من أعلى كوبري طلخا بسبب خلافات بينه وبين والديه، مما جعله يعاني من ضغوط نفسية، فقرر التخلص من حياته.

 

وقال الشاب، فى بث مباشر: «أنا في طريقي للانتحار من فوق كوبري طلخا، عارف أني هاموت كافر بس كتر الضغوط النفيسة معنتش قادر استحملها خلاص تعبت الموت هيبقي راحة».


ونشر إسلام عبد الرحمن من محافظة الدقهلية على صفحته على التواصل فيس بوك، بث مباشر أنه سينتحر، وهو ما تسبب في حالة من الارتباك الشديد بين أهله وأصدقائه.


وخرج الشاب بعدها عبر بث مباشر على صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وهو ما جعل عدد من أصدقائه يهرعون إلي كوبري طلخا المار أعلي نهر النيل فرع دمياط، بمحافظة الدقهلية، لمحاولة إنقاذه وابلغوا الحماية المدنية والإنقاذ النهري بما يحدث.


وبدأ الشاب في عمل بث مباشر قال فيه: “ياريت بالله عليكم لا يزعل مني أحد، عارف إني هموت كافر، وهاقابل ربنا وأنا كافر، بس غصب عني، كتر الضغوط اللي أنا فيها، خلاص خلاص بجد، لما انتحر أهلي لا يستلموا جثتي، أي حد غريب يشوف الفيديو يستلم جثتي، هما اللي وصلوني لكده.”


وأضاف الشاب: “ياريت أي حد من أصحابي زعلان مني متزعلش مني أكيد غصب عني أنت عارف اسلام طيب ازاي وعمره ما فكر ما يؤذي حد أو يزعل حد”. 


ووجه رسالة لفتاة: "بالنسبة لحبيبتي أنا أسف لم أكون عند وعودي، ولو لفيت الدنيا كلها مش هلاقي حد زيك.". 


وأكد أن من جعله يصل إلي هذه الحالة لن يسامحه: "انتم اللي وصلتوني لكده، وأمام ربنا هاقول أنا مش مسامحكم.


وبعد هذا البث خرج أصدقاء اسلام من صفحته علي الفيس بوك يؤكدوا أنه بخير، وأنهم خرجوا من صفحته ليطمئنوا الناس عليه وأهله وأصدقائه على اسلام.

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