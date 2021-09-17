فيديو جراف.. ضرب وشتيمة.. شاب يتحرش بفتاة في وسط البلد |ما القصة

كشفت أجهزة الأمن ، ملابسات مقطع فيديو تداول عبر مواقع التواصل الإجتماعى " فيسبوك " لإحدى الفتيات بشأن تعرضها للتحرش والاعتداء عليها بالضرب من قبل أحد الأشخاص بمنطقة وسط البلد بالقاهرة.

بالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد الفتاة المشار إليها (طالبة ، مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة ) مصابة بخدوش وسحجات وكدمات.

وبسؤالها قررت بأنها حال سيرها بصحبة ( والدتها) بأحد الشوارع بمنطقة وسط البلد ، وقيامها بشراء نظارة من أحد الباعة الجائلين ، قام قائد سيارة "لا تعلم بياناته" بمضايقتها ، ولدى معاتبته قام بالنزول من سيارته والاعتداء عليها بالسب والضرب مما نتج عن ذلك إصابتها المنوه عنها.

ضبط المتهم

بتكثيف الجهود وإجراء التحريات أمكن تحديد المشكو فى حقه "طالب مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة، وقيام والدة المجنى عليها بالبدء فى التعدى عليه بالسب.

وللمزيد حول التعرف على حادث تحرش شاب بفتاة .. تابع الفيديو جراف التالي:

