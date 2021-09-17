أخبار الفن| تطورات الحالة الصحية لـ كريم فهمي .. آيتن عامر تتلقى رسائل تهديد ..وفاة والدة المنتج ريمون رمسيس

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

حضر عروض عديدة.. اكتشاف حالة كورونا في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي



أعلنت إدارة مهرجان تورنتو السينمائي الدولي، عن اكتشاف حالة إصابة بفيروس كورونا بين حضور الحدث الفني العالمي الذي يشهده عدد من الصحفيين وصناع السينما.

مش هتقدروا عليهم .. آيتن عامر تتلقى رسائل تهديد من هؤلاء



عبّرت الفنانة آيتن عامر، عن إستيائها الشديد بسبب تلقيها رسائل تهديد.

كتبت آيتن عامر من خلال حسابها الرسمي على “الفيسبوك”: هو انتوا مش قادرين تبعتولى رسايل التهديد من جوة مصر عشان عارفين ان ليها كبير و فيها قانون ، فبتجيبوا ارقام من برة مصر تبعتولنا بيها رسايلكوا الهبلة دى !! .. طيب يلا بينا بقا".

لا أعلم سبب الجلطات.. أول تعليق لـ كريم فهمي بعد دخوله المستشفى |خاص



في أول تعليق له بعد إصابته بجلطتين في الرئة، كشف النجم كريم فهمي لـ “صدى البلد” تطورات حالته الصحية بعد إصابته بجلطتين في الرئة.

قبل رحيلها.. دلال عبد العزيز: وقت المرض عرفت صحابي الحقيقيين



تصدرت الفنانة دلال عبد العزيز، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد دعاء عدد كبير من الفنانين لها في يوم وفاتها الـ 40.

نيللي كريم: هشام قالي أنا عايز اتجوزك من أول يوم قابلني فيه



كشفت الفنانة نيللي كريم، كواليس لقائها بزوجها لاعب الإسكواش ورجل الأعمال هشام عاشور.

قالت نيللي كريم، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج et بالعربي: “الموضوع جيه بسرعة .. هشام اول يوم اتقابلنا قالي انا عايز اتجوزك وانا اخدت الموضوع بهزار جدا .. قولتله استنى تعرفني الأول .. محدش بيقول لحد اول يوم كده وكنت بهزر والهزار قلب جد بصراحة يعني .. الناس كلها اتبسطت والناس كلها صحابي”.

إصابة الإعلامية راندا فكري بفيروس كورونا



أعلنت الإعلامية راندا فكري، إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وكتبت راندا فكري، من خلال حسابها الرسمي على “فيسبوك”: "الحمد لله في السراء والضراء.. إيجابي كورونا".

حملة هجوم على المسلسل.. "السيدة زينب" يضع الفنانة دينا في مأزق والمخرج يوضح تفاصيل القصة



شن مجموعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حملة لوقف مسلسل “السيدة زينب” التي تقوم ببطولته الفنانة دينا، تحت اسم “لا لمسلسل السيدة زينب”.



قلبي اتكسر يا أمي.. وفاة والدة المنتج ريمون رمسيس



رحلت عن عالمنا والدة المنتج ريمون رمسيس، خلال الساعات القليلة الماضية.

كتب المنتج ريمون رمسيس، من خلال صفحته الرسمية على موقع “الفيسبوك”: “امي حبيبتي سابتني ومشيت سافرت السما طيب ليه يا ماما انتي عمرك ما سبتيني لوحدي اهون عليكي قلبي اتكسر نفسي حزينة اوي يا امي”.