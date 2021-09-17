فريق من هيئة قناة السويس يعاين مركب المنصورة المائل

أجرى فريق إنقاذ تابع لهيئة قناة السويس، معاينة للمركب المائل في نهر النيل بمدينة المنصورة، اليوم الجمعة؛ لمحاولة إيجاد حلول لإنقاذه، وذلك بعد مرور أسبوع على حادث ميلانِهِ نتيجة ملء الخزانات الحاملة له بالمياه، وفشل كل محاولات “المختصين في عمليات إصلاح وتعويم المراكب” من إنقاذه.

وشهدت مدينة المنصورة منذ أكثر من أسبوع، حادث ميلان مركب مائل بمياه النيل.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري، إلى مكان البلاغ، وتبين حدوث مثل بمركب، به مطعم عائم؛ بسبب ارتفاع منسوب المياه، وامتلاء الخزانات الحاملة له بها.

وجرى إنقاذ جميع الموجودين بالمركب دون أي إصابات.

واستمرت محاولات تعويم المركب من جهات متعددة؛ إلا أن جميعها باءت بالفشل، واضطر أصحاب المركب لإرسال استغاثات لكل الجهات، ومنها هيئة قناة السويس، والتي استجابت لهم، وأرسلت اليوم فريقا تابعا لها، أجرى معاينة للمركب والغطس في المياه.

ومن المقرر أن يُجري هذا الفريق، دراسة؛ لوضع الخطة المناسبة لإعادة المركب إلى وضعه الطبيعي مرة أخرى، وإصلاح ما حدث به من أعمال.

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