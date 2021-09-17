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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الدولار يستقر في نهاية تعاملات اليوم بالبنوك.. تفاصيل

سعر الدولار
سعر الدولار

سجل سعر الدولار أمام الجنيه استقرارا بنهاية تعاملات اليوم الجمعة على مستوى البنوك العاملة بالسوق المصرية.


وبلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه لدى البنك المركزي المصري نحو 15.66 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس 16- 9-2021

سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الأربعاء 15- 9-2021


ووصل أدنى سعر لـ الدولار مقابل الجنيه نحو 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنه للبيع في بنك الامارات دبي الوطني
وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع في بنوك " العربي، التجاري وفا ايجيبت" .


وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي الاول، الأهلي المصري،ABC، المصرف المتحد، مصر".


وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع في بنوك " الأهلي اليوناني، الاسكندرية، العقاري المصري العربي، قناة السويس، سايب".


وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع  في بنوك " التجاري الدوليCIB، قطر الوطني الاهليQNB، بلوم، كريدي أجريكول،HSBC، المصرف العربي الدوليAIB، المشرق، البركة، الأهلي المتحد، العربي الافريقي الدولي،عودة، الكويت الوطنيNBK، التنمية الصناعية، المصري الخليجي، مصر ايران للتنمية”.

أعلى سعر لـ الدولار

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.67 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع في البنك المصري لتنمية الصادرات، التعمير والاسكان".


وسجل سعر الدولار نحو 15.68 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع في بنوك الاهلي الكويتي، مصرف أبوظبي الاسلامي، أبوظبي الأول

 

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع في بنك القاهرة


ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه لدي بنك فيصل الاسلامي لـ 16.07 جنيه للشراء و 16.17 جنيه للبيع. 
 

سعر الدولار الدولار مقابل الجنيه مال واعمال اخبار مصر المركزي المصري

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سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الأربعاء 15- 9-2021

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