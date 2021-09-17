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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الحكومة تصرف رواتب الموظفين عن شهر سبتمبر .. الثلاثاء

أجور ومرتبات
أجور ومرتبات

تبدأ وزارة المالية  اعتبارا من الثلاثاء المقبل  ولمدة 5 أيام،  صرف رواتب شهر سبتمبر للعاملين بالدولة من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية و أصحاب القوانين والكوادر الخاصة.


وفقا لما أعلنته وزارة المالية عبر تقرير صادر عنها، فإنه يتقاضي الموظفون بأكثر من 60 وزارة وجهة حكومية تابعة ومستقلة، علي مستوي 3 مجموعات وظيفية علي مدار 3 أيام تبدأ في 21 حتي 23 من سبتمبر المقبل بواقع ٣٣ وزارة وهيئة تابعة ومستقلة في اليوم الأول ضمن المجموعة الأولى.

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ويتم  صرف رواتب العاملين بـ20 وزارة وهيئة تابعة ومستقلة في اليوم الثاني للمجموعة الثانية، ثم صرف 13 وزارة وهيئة تابعة ومستقلة في اليوم الثالث للمجموعة الثالثة.

 

ويتم استكمال صرف باقي الجهات الحكومية خلال يومي 26 و27 من سبتمبر الجاري وعلي مدار يومين، لكل المخاطبين بقانون الخدمة المدنية و من دونهم من أصحاب القوانين والكوادر الخاصة علي مستوي الجمهورية.

 

ومع اندلاع جائحة كورونا نسقت وزارة المالية مع الجهاز المصرفي لصرف رواتب العاملين بالدولة إلكترونيا علي بطاقات الائتمان بالبنوك المختلفة، للتيسير عليهم ومنع التزاحم علي ماكينات الصراف الآلي ATM  ضمن إجراءات الدولة نحو تعزيز الشمول المالي ومنع انتشار فيروس كورونا.  
 

صرف رواتب العاملين مرتبات وأجور رواتب شهر سبتمبر مال واعمال اخبار مصر

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