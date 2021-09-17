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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد تخريج الدفعة 150 من كلية اللاهوت الإنجيلية

رئيس الطائفة الإنجيلية
رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد تخريج الدفعة ١٥٠ من كلية اللاهوت

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، باحتفال كلية اللاهوت الإنجيلية بالقاهرة بتخرج الدفعة "150"، اليوم الجمعة، بالكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، بحضور القس كمال رشدي، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والدكتور القس يوسف سمير، رئيس مجلس إدارة الكلية وراعي الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، والدكتور القس هاني يوسف، عميد كلية اللاهوت الإنجيلية بالقاهرة، والدكتور القس عاطف مهني، مدير مركز دراسات مسيحية الشرق الأوسط.

 

وقال رئيس الإنجيلية فى بداية كلمته: "يسعدني أن أتوجه بالتهنئة إلى سنودس النيل الإنجيلي، ورئيسه القس كمال رشدي، لتخرج دفعة جديدة في كلية اللاهوت الإنجيلية بالقاهرة، هذا الصرح الأكاديمي والتعليمي العريق، الذي نفخر ونعتز به جميعًا، كما أتقدم بالتهنئة إلى الدكتور القس يوسف سمير، رئيس مجلس إدارة الكلية، والدكتور القس هاني يوسف، عميد الكلية، كما أهنئ أيضًا أبنائي وبناتي الذين تخرجوا هذا العام، مصليًا أن تكون مرحلة الكلية وشهاداتها الأكاديمية، هي مرحلة إعداد لبناء الشخصية والقدرات لإخراج خادم متميز ومؤثر وفاعل في كنيسته ومجتمعه".

 

وأضاف "أن التعليم اللاهوتي بدون تمكين يصبح هزيلًا، كما أن التعليم اللاهوتي يحتاج إلى خادم صلب يمتلك أدوات اتخاذ القرار، وأخيرًا التعليم اللاهوتي يحتاج إلى قوة تتجاوز بنا حياة الخطية إلى حياة التقوى والعطاء". 

يذكر أن كلية اللاهوت الإنجيلية المشيخية بمصر من أعرق كليات اللاهوت في الشرق الأوسط، وتوجد بها إحدى أكبر المكتبات المسيحية بالمنطقة العربية، وتضم هيئة التدريس 17 أستاذًا، بالإضافة إلى ٢٥ أستاذًا زائرًا من داخل مصر وخارجها.

القس إندريه زكي رئيس الطائفة الانجيلية بمصر كلية اللاهوت الإنجيلية الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة رئيس سنودس النيل الإنجيلي القس يوسف سمير راعي الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة عميد كلية اللاهوت الإنجيلية بالقاهرة مدير مركز دراسات مسيحية الشرق الأوسط

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