عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نيو رمسيس كوليدج تحتفل بتخرج دفعة2021

نيو رمسيس كوليدج
نيو رمسيس كوليدج تحتفل بتخرج دفعة ٢٠٢١

احتفلت كلية رمسيس الجديدة المشتركة، التابعة لسنودس النيل الإنجيلى – المجمع الأعلى للكنيسة الإنجيلية المشيخية – التابع للطائفة الإنجيلية بمصر، بتخريج أحدث دفعاتها، وتكريم الأوائل والمتميزين من طلابها، اليوم الجمعة بقاعة المنارة، مع مراعاة واتخاذ كافة التدابير الاحترازية الصحية اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا. 


تضمن الحفل عددا من الفقرات الفنية المقدمة من الطلبة، كما شارك بحضور حفل التخرج، كل من محمد عطية، وكيل أول الوزارة، ومدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة،  و إيمان صبري مدير التعليم الخاص والدولي بوزارة التربيه والتعليم والدكتور محمد صلاح مدير التعليم الخاص بمديريه التربيه والتعليم بالقاهرة ، وعدد من قيادات سنودس النيل الإنجيلى بمصر، القس كمال رشدي، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس رفعت فتحى، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي.

 

ومن قيادات المؤسسات التعليمية لسنودس النيل، القس أمير ثروت، رئيس مجلس المؤسسات التعليمية بسنودس النيل الإنجيلى، والقس باسم بشرى، أمين عام المؤسسات التعليمية بسنودس النيل الإنجيلي،  وهالة توما، مديرة كليه رمسيس الجديدة المشتركة، ومن مجلس النواب المصري، الدكتورة دينا عبد الكريم، والدكتور فريدي البياضي، والنائب محمد عبد الرحمن راضي، و أبانوب عزت، والمستشار يوسف طلعت المستشار القانوني لرئاسة الطائفة الإنجيلية، بجانب عدد من القيادات والشخصيات العامة والإعلاميين وأولياء الأمور، والسادة أعضاء مجلس الآباء والأمناء.

IMG-20210917-WA0011
IMG-20210917-WA0011
IMG-20210917-WA0012
IMG-20210917-WA0012
IMG-20210917-WA0013
IMG-20210917-WA0013
IMG-20210917-WA0014
IMG-20210917-WA0014
IMG-20210917-WA0015
IMG-20210917-WA0015
كلية رمسيس الجديدة سنودس النيل الإنجيلي للطائفه الإنجيلية للكنيسة الإنجيلية فيروس كورونا وكيل أول الوزارة محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة مدير التعليم الخاص والدولي بوزارة التربيه والتعليم مدير التعليم الخاص بمديريه التربيه والتعليم بالقاهرة القس كمال رشدي رئيس سنودس النيل الإنجيلي الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي القس أمير ثروت مديرة كليه رمسيس الجديدة المشتركة مجلس النواب المصرى دينا عبد الكريم

ترشيحاتنا

قائد سيراميكا كليوباترا يعقد جلسة مع لاعبي الفريق استعدادا للدوري

آبل تفتح باب الحجز المسبق لسلسلة iPhone 13.. تعرف على الأسعار

الابن ووالده ماتوا في نفس البلد.. تفاصيل مفاجئة عن المصري المتوفى بإيطاليا

نيو رمسيس كوليدج تحتفل بتخرج دفعة2021

رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد تخريج الدفعة 150 من كلية اللاهوت الإنجيلية

وفاة والدة هاني رمزي نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شتموني| وكيل أوقاف الإسماعيلية يكشف سبب مشاجرته مع المصلين في خطبة الجمعة

ضيقت عليها.. والد فتاة سيتي ستارز يكشف سبب انتحارها

رجع بدري وضبطنى مع عشيقي.. اعترافات خطيره للمتهمة بمحاولة قتل زوجها بـ 14 طعنة

وكيل أوقاف الإسماعيلية يثير غضبا في وصفه المصلين بالإرهابيين بـ خطبة الجمعة

"اللي مش عاجبه كلامي يطلع بره".. تفاصيل الهجوم على وكيل "الأوقاف" بالإسماعيلية خلال خطبة الجمعة

اتحاد الكرة يكشف حقيقة عقوبة الفيفا للزمالك

أقوى سورة لتقوية الذاكرة وعلاج النسيان .. الإفتاء توضح

تركي آل الشيخ يتبنى صفقة من العيار الثقيل بطلها باريس سان جيرمان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد وفاته.. شاهد أول صورة لوالد جيهان نصر ووالدتها

صور جديدة من حفل عمرو دياب الأخير بالتجمع الخامس

حفل العودة.. عفاف راضي تتألق في ليلة حب الراحل بليغ حمدي.. صور

فقد أمعاؤه الدقيقة والغليظة.. طفل في حالة خطيرة بسبب تريند قاتل على TikTok

فيديو

فيديو جراف| مفيش فلوس.. حسين لبيب يكشف عن مشاكل الزمالك المزمنة

فيديو جراف.. ضرب وشتيمة.. شاب يتحرش بفتاة في وسط البلد |ما القصة

فيديو جراف.. ماذا فعلت كورونا في روسيا والقصر الرئاسي

رماية بالذخيرة الحية.. وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الختامية لـ النجم الساطع 2021

المزيد

ساحة رأي

أحمد أبو علي يكتب: تصدير المقاولات.. متي تدخل مصر هذا المجال

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الديانات

د. أحمد البدوي سالم يكتب: دور الحوكمة في الحد من الفساد

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام (1)

طلعت القاضي يكتب: مبادرة «الأزهري» ومجلس حكماء رياضي

د. محمود جلال يكتب: دعم الابتكار والبحث العلمي وريادة الأعمال في مصر (1)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: ملمح حول المخابرات الباكستانية

كريمة أبو العينين

حقوق الإنسان بالأمريكانى

هويدا دويدار

سلطة الإرهاب الجديدة

أحمد فرغلى رضوان

30 مارس.. اختبار سينمائي للذكاء!

محمد أرسلان

مصر دولة يُشار لها بالبنان

مروة لطفي

نظرة لضحايا الزهايمر..

بهجت العبيدي

العائدون من الموت.. بماذا أحسوا وماذا شاهدوا؟!

د. جهاد عودة

جيوبلوتكس الفوضى وتجديد لطلبان: «إشكالية استثمار الموارد الطلبانية»

اﻟﻤﺰﻳﺪ