عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حمدي الميرغني يطالب جمهوره بالدعاء لـ كريم فهمي

كريم فهمي
كريم فهمي

وجه الفنان حمدي الميرغني رسالة لصديقه الفنان كريم فهمي بعد تعرضه لوعكة صحية ونقله للمستشفى.


وكتب الميرغني عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات"انستجرام": "الف سلامه ياكيمو ان شاءالله ترجع أحسن من الأول وربنا يطمن زوجتك وبناتك وأهلك وكل محبينك عليك في أسرع وقت🙏ياريت كلنا ندعيله وندعي لكل مريض بالشفاء العاجل"

 

في أول تعليق له بعد إصابته بجلطتين في الرئة، كشف النجم كريم فهمي لـ “صدى البلد” تطورات حالته الصحية بعد إصابته بجلطتين في الرئة.


وقال كريم فهمي: أنا حاليا في العناية المركزة .. الحمد لله على كل شيء.. دعواتكوا".


أضاف: "الأطباء أخبروني أنني أصبت بجلطتين في الرئة، ولا أعلم السبب حتى الآن، نافيا ما تردد أن تلك الإصابة بسبب تطعيم لقاح فيروس كورونا".


يذكر أن آخر أعمال الفنان كريم فهمي فيلم "ديدو"، مع النجوم: حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، محمد ثروت، أحمد فتحي، هدى المفتي، نور قدري، عمر شرقي، وعدد من ضيوف الشرف، ومن تأليف كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح.
 

الفنان حمدي الميرغني جلطتين في الرئة حالته الصحية تطورات حالته الصحية نقله للمستشفى الفنان كريم فهمى

ترشيحاتنا

قائد سيراميكا كليوباترا يعقد جلسة مع لاعبي الفريق استعدادا للدوري

آبل تفتح باب الحجز المسبق لسلسلة iPhone 13.. تعرف على الأسعار

الابن ووالده ماتوا في نفس البلد.. تفاصيل مفاجئة عن المصري المتوفى بإيطاليا

نيو رمسيس كوليدج تحتفل بتخرج دفعة2021

رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد تخريج الدفعة 150 من كلية اللاهوت الإنجيلية

وفاة والدة هاني رمزي نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شتموني| وكيل أوقاف الإسماعيلية يكشف سبب مشاجرته مع المصلين في خطبة الجمعة

ضيقت عليها.. والد فتاة سيتي ستارز يكشف سبب انتحارها

رجع بدري وضبطنى مع عشيقي.. اعترافات خطيره للمتهمة بمحاولة قتل زوجها بـ 14 طعنة

وكيل أوقاف الإسماعيلية يثير غضبا في وصفه المصلين بالإرهابيين بـ خطبة الجمعة

"اللي مش عاجبه كلامي يطلع بره".. تفاصيل الهجوم على وكيل "الأوقاف" بالإسماعيلية خلال خطبة الجمعة

اتحاد الكرة يكشف حقيقة عقوبة الفيفا للزمالك

أقوى سورة لتقوية الذاكرة وعلاج النسيان .. الإفتاء توضح

تركي آل الشيخ يتبنى صفقة من العيار الثقيل بطلها باريس سان جيرمان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد وفاته.. شاهد أول صورة لوالد جيهان نصر ووالدتها

صور جديدة من حفل عمرو دياب الأخير بالتجمع الخامس

حفل العودة.. عفاف راضي تتألق في ليلة حب الراحل بليغ حمدي.. صور

فقد أمعاؤه الدقيقة والغليظة.. طفل في حالة خطيرة بسبب تريند قاتل على TikTok

فيديو

فيديو جراف| مفيش فلوس.. حسين لبيب يكشف عن مشاكل الزمالك المزمنة

فيديو جراف.. ضرب وشتيمة.. شاب يتحرش بفتاة في وسط البلد |ما القصة

فيديو جراف.. ماذا فعلت كورونا في روسيا والقصر الرئاسي

رماية بالذخيرة الحية.. وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الختامية لـ النجم الساطع 2021

المزيد

ساحة رأي

أحمد أبو علي يكتب: تصدير المقاولات.. متي تدخل مصر هذا المجال

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الديانات

د. أحمد البدوي سالم يكتب: دور الحوكمة في الحد من الفساد

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام (1)

طلعت القاضي يكتب: مبادرة «الأزهري» ومجلس حكماء رياضي

د. محمود جلال يكتب: دعم الابتكار والبحث العلمي وريادة الأعمال في مصر (1)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: ملمح حول المخابرات الباكستانية

كريمة أبو العينين

حقوق الإنسان بالأمريكانى

هويدا دويدار

سلطة الإرهاب الجديدة

أحمد فرغلى رضوان

30 مارس.. اختبار سينمائي للذكاء!

محمد أرسلان

مصر دولة يُشار لها بالبنان

مروة لطفي

نظرة لضحايا الزهايمر..

بهجت العبيدي

العائدون من الموت.. بماذا أحسوا وماذا شاهدوا؟!

د. جهاد عودة

جيوبلوتكس الفوضى وتجديد لطلبان: «إشكالية استثمار الموارد الطلبانية»

اﻟﻤﺰﻳﺪ