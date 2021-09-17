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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تغييرات في أسعار السيارة فيات دوبلو موديل 2021 .. تفاصيل

تغييرات في اسعار
تغييرات في اسعار السيارة فيات دوبلو موديل 2021 .. تفاصيل

شهدت النسخة فيات دوبلو موديل 2021 حالة من الارتفاع الخاص بالقيمة السعرية والتسويقية، حيث قدرت تلك الزيادة بقيمة تتراوح بين 5000 و 10000 جنيه، وذلك عن جميع الفئات المقدمة من هذه النسخة، وتعد دوبلو واحدة من الاصدارات التي تتمتع بمساحة داخلية رحبة، إلى جانب التجهيزات الخاصة بكل فئة، سواء كانت من ناحية التجهيزات أو منظومة العمل بالبنزين والغاز الطبيعي.

مواصفات السيارة فيات دوبلو موديل 2021

زودت السيارة فيات دوبلو موديل 2021 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سليندر، سعة 1400 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدها 95 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 127 نيوتن/متر، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة العجلات الامامية عبر ناقل حركة يدوي الاداء مكون من 5 نقلات.

دعمت السيارة فيات دوبلو موديل 2021 بعدد 2 من وسائد الحماية الهوائية AIRBAGS، و مكابح ABS مانعة للانغلاق، وقفل مركزي، مصابيح أمامية كبيرة الحجم، مع مصابيح ضباب دائرية على جانبي الصادم الامامي، والذي زود بشبكات متعددة المقاطع مثل الواقعة اسفل غطاء المحرك، إلى جانب اقطاب ثنائية تزين جانبي السقف، ومرايات جانبية ذات اشارات ضوئية، ونوافذ أمامية كهربائية.

تأتي السيارة فيات دوبلو موديل 2021 بقياسات هيكلية بلغت 4.390 متر للطول، و بعرض يبلغ 1.832 متر، و 1.845 متر للارتفاع، بالاضافة إلى قاعدة عجلات بطول 2.755 متر، و مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 790 لتر.

أسعار السيارة فيات دوبلو موديل 2021 

 

الفئة الاولى بسعر 250 الف جنيه بدلًا من 240 الف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 270 الف جنيه بدلًا من 265 الف جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 300 الف جنيه بدلًا من 290 الف جنيه.

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