وزير المالية لـ صدى البلد: فلوس وقسط شقة لموظفي العاصمة.. لا غنى عن قروض البنك الدولى

حل الدكتور محمد معيط وزير المالية، ضيفا على برنامج "مشروعات مصر" المذاع عبر قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامية حنان موج، ونرصد أبرز تصريحاته فى التقرير التالى:

المالية عن قروض البنك الدولي: لا غنى عنها.. ولو قدرنا محدش يشتكي من الخدمات

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن لدينا فائضا أوليا في الموازنة العامة للدولة.

فلوس نقدى.. وزير المالية يزف بشرى لهذه الفئة من الموظفين..فيديو

زف الدكتور محمد معيط وزير المالية، بشرى سارة، للموظفين الذين ينتقلون إلى العاصمة الإدارية.

البيوت هتخرب..المالية:عدم تطبيق الضرائب على التجارة الإلكترونية يضر هذه الفئة

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية ان الضرائب على التجارة الإلكترونية تحقيقا للعدالة الضريبية.

المالية: 20 ألف مصدر أجنبى دخلوا نظام التسجيل المُسبق للشحنات ACI

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن تشغيل نظام التسجيل المُسبق للشحنات (ACI) بدأ منذ 6 أشهر.

وزير المالية: دفع ضريبة الأرباح الرأسمالية .. أبريل 2023

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الوزارة تسعى لتحقيق العدالة الضريبية بين مختلف فئات المجتمعية.



توزيع العبء.. وزير المالية: لو خدت من اللى معاه مش بضايق "فيديو"

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الدولة تريد تحقيق العدالة الإجتماعية، معقبا:" بضايق أما ميكونش فيه عدالة فى توزيع العبء".