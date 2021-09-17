ختام تعاملات البورصة هذا الأسبوع .. شاهد

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 10996.76 نقطة، خلال جلسة أمس جلسة نهاية الأسبوع.



قالت حنان رمسيس خبير أسواق المال بالبورصة المصرية ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.10% ليغلق عند مستوى 2866.76 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 1.87% ليغلق عند مستوى 3866.17 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعًا بنحو 0.45% ليغلق عند مستوى 13501.76 نقطة، وصعد مؤشر تميز في بنسبة 4.82% ليغلق عند مستوى 4202.22 نقطة.

وإضافت رمسيس: ربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، بنحو 5.1 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 726.3 مليار جنيه، بنسبة نمو 0.7%، وزاد رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 384 مليار جنيه إلى 385.2 مليار جنيه، بنسبة نمو 0.3%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 139.3 مليار جنيه إلى 141.6 مليار جنيه بنسبة نمو 1.7%.



وتابعت حنان رمسيس: ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 523.2 مليار جنيه إلى 526.8 مليار جنيه بنسبة نمو 0.7%، وزاد رأس المال السوقي لبورصة النيل من 1.6 مليار جنيه إلى 1.7 مليار جنيه، بنسبة نمو 0.3%.



أشارت رمسيس إلى ارتفاع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 22.9 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 2.492 مليار ورقة منفذة على 246 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 21.6 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 2.360 مليار ورقة منفذة على 258 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.



وأوضحت حنان رمسيس أن مؤشر تميز، بلغ إجمالي قيمة التداول به نحو 29.3 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 88.8 مليون ورقة منفذة على 2780 عملية خلال الأسبوع المنتهى، واستحوذت الأسهم على 37.7% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 62.30%، وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.