تعرف علي مهام عمل لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب

نصت المادة 44 من اللائحة الداخلية للمجلس علي أن : تتولى كل لجنة من اللجان النوعية والبالغ عددها 25 لجنة، الدراسة وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين، والاقتراحات بمشروعات القوانين، والقرارات بقوانين، وغير ذلك من الموضوعات المتعلقة بالاختصاصات المختلفة .

وفيما يلي نستعرض اختصاصات لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة :

اختصاصات لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة :

1- الرعاية الاجتماعية والدفاع الاجتماعى ورعاية الأحداث والأسرة والطفولة والتأهيل الاجتماعى ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.

2- الضمان الاجتماعى والإغاثة.

3- الجمعيات والمؤسسات الخيرية والاجتماعية.

4- التخطيط الاجتماعى والبحوث الاجتماعية والتنمية الاجتماعيه (الأسر المنتجة – التكونى المهنى- التهجير والتوطين والمجتمعات المستحدثة والحدودية والمحرومة).

5- أعمال المركز القومى للبحثو الاجتماعية والجنائية.

6- رعاية المهجرين وأسر المقاتلين وشهداء الوطن ومصابى الثورة والمحاربين القدماء والمصابين، وأسر المفقودين بالحرب ومافى حكمها، ومصابى العمليات الأمنية وازواجهم وأدولادهم ووالديهم..