برلماني: الدولة وضعت آليات وخططا مدروسة للترويج للسياحة والآثار في مصر

قال النائب عمرو هندي وكيل لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، ونائب المصريين بالخارج، أنه لا يستطيع أحد إنكار حجم الانجازات الكبيرة التي شهدها القطاع السياحي في مصر، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ونوه هندي في تصريحاته الخاصة لـ"صدى البلد" إلى أن التطوير والعمل الجاد من أجل إحراز تقدم ملحوظ في القطاع السياحي كان نتيجة خطط مدروسة وآليات مطروحة للتطوير تتمثل في إقامة مشاريع عملاقة كان لها الدور الكبير في الترويج للسياحة والآثار في الدولة المصرية، وهو الأمر الذي عادت نتائجة الايجابية والملموسة على الاقتصاد المصري.

وتطرق وكيل لجنة السياحة والطيران المدني بالبرلمان إلى الحديث عن صناعة السياحة، موضحا انها تمثل أحد الركائز الهامة للاقتصاد القومي المصري، فهي تساهم بشكل كبير في إجمالي الدخل القومي لما توفره من عملة صعبة وفرص عمل ضخمة.