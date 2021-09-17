تفاصيل جديدة عن وانلى فى عدد تذكارى من مجلة فنون بهيئة الكتاب

صدر حديثا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج على، عدد تذكاري استثنائي من مجلة فنون، التى يرأس تحريرها الدكتور حاتم حافظ، بالتعاون مع قطاع الفنون التشكيلية.

يتضمن العدد فى 114 صفحة من القطع الكبير صورا للوحات الفنان الكبير وانلى، وعدة تقارير وتحقيقات عن السحر والضوء والموسيقى والتجريد والروح المصرية عند وانلى، وجولة داخل متحفه الخاص.

وعن فكرة صدور هذا العدد التذكارى يقول حاتم حافظ رئيس تحرير مجلة فنون، إن هـذا الـعـدد بـدا کـفـكـرة طـرحـهـا الـدكـتـور حـســام رشـوان فـور صـدور عـدد فـنـون عـن الفـنات العظيـم مـحـمـود سـعيد، وخصوصا بعـد الـرواج الكبيـر للـعـدد والـذي عـكـس تعطشـا كبيـرا للثقافة التشكيلية التى انحـسـرت مطبوعاتهـا تدريجيـا حـتـي اختـفـت تقريبا.

وتابع: قررنـا عـلـى الـفـور تـبنى الـفكـرة، وبعـد التواصـل مع الأسـتاد خـالـد سـرور رئيس قـطـاع الـفنـون التشكيلية والـكـرم الـكـبيـر الـذي منحه لنـا فـكـرنـا فـي أن يـكـون الـعـدد الأكـبـر مـن صـفـحـات الـعـدد مخصصا للـوحـات وانلى ، وبعضها ربمـا سـوف يشـاهـدها كثير من الـقـراء لـلمـرة الأولى.

وفى افتتاحية العدد يقول حاتم حافظ إن أحد الدروس الكبرى لـلفن التـشـكـيـلـي أن الـصـورة تـخفى أكـثـر ما تظهـر، حـتـى الـبـورتـريـه، فـفـي الـلـحـظـة الـتـي يـثبت فيهـا حضورا فإنـه يلغـي كـل احـتـمـالات الحضـور الأخـرى لـكـن كـل هـذه الاحتمالات خسر في غيابهـا لأن الـعـقـل يـسـتحـضرها.

ويردف: أحـد الـدروس الكبري أن معنى الـصـورة لا يكتمـل بـغيـر حـضـور المشـاهد الملاحـظ - المراقب - المتأمـل - المحـدق يعبـر حـضـور العـين والقلـب والـروح والجسد.

ويستطرد: والحقيقة أن هـذه الـفـكـرة تلتصـق أكـثـر بلـوحـات وانلى الـتـي لا تقـدم للرائي نفـسـهـا بيـسـر ولـكـنهـا تـمنحـه الثـقـة فـي أنـه مـن يـصنـع معناهـا بـطـول وعمـق التأمل.