وزيرة الثقافة ومحافظ الإسكندرية يفتتحان الدورة الخامسة لمعرض الكتاب بالكاتدرائية المرقسية

عبد الدايم : معرض الكتاب الخامس بالكنيسة المرقسية يمثل أحد الروافد التنويرية بمدينة الثغر

الشريف : محافظة الإسكندرية تمثل مقرا ملهما للفكر والأدب والثقافة

افتتحت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والقمص ابرآم اميل الوكيل البابوى في الإسكندرية وراعى الكنيسة المرقسية الكبرى معرض الكتاب الخامس بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية والذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي وبحضور نائبه الدكتور أحمد بهي الدين وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة .

قالت عبد الدايم ان وزارة الثقافة تواصل جهودها لنشر الوعي بأرجاء مصر المتعددة ، واكدت دور القراءة والاطلاع في بناء الإنسان وتنمية المجتمع، مشيرة أن معرض الكتاب الخامس بالكنيسة المرقسية يمثل أحد الروافد التنويرية بمدينة الثغر ، وتوجهت بالشكر للكنيسة على استضافة المعرض للعام الخامس على التوالي، مشيدة بدورها الفاعل فى المجتمع ، كما قدمت التحية للدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب وفريق العمل على جهودهم الدؤوبة فى معارض الكتاب بمختلف المحافظات

وقال اللواء محمد الشريف إن محافظة الإسكندرية تمثل مقرا ملهما للفكر والأدب والثقافة التي تعكس مكانة مصر وريادتها الحضارية، ووجه الشكر لوزيرة الثفافة لنجاحها بجهدها ومثابرتها فى تاكيد ريادة مصر الحضارية وتفعيل دور قواها الناعمة داخلياً وخارجياً، كما وجه الشكر الكنيسة لمشاركتها فى نشر التنوير المعرفي بين أبناء المحافظة بكافة انتماءاتهم، متمنياً أن تحظى دورة هذا العام بالتوفيق .

وأبدى رئيس هيئة الكتاب سعادته بالتعاون المثمر والمتواصل مع الكنيسة في نشر التنوير والذى تجسد فى الدورات المتتالية للمعرض ، كما وجه الشكر لوزيرة الثقافة لدعمها المستمر لكافة الانشطة والفعاليات الابداعية ، مشيرا الى السعي لتطوير الدورة القادمة لتشمل مشاركة كافة قطاعات الوزارة والعديد من دور النشر الخاصة واستمرار المعرض كحدث ثابت علي اجندة فعاليات وزارة الثقافة،

الجدير بالذكر أن المعرض يستمر حتى 25 سبتمبر الجاري بمقر الكاتدرائية المرقسية بالاسكندرية و يضم مجموعة متميزة من إصدارات الهيئة المصرية العامة للكتاب، والتي يصل عددها إلى خمسة آلاف كتاب منها ثلاثة ألاف نسخة من مبادرة وزارة الثقافة ثقافتك كتابك التى يتراوح سعر الكتاب فيها بين جنيه واحد حتى عشرين جنيهاً بالإضافة إلى الإصدارات الحديثة من (مكتبة الأسرة) وكتب الأطفال مثل سلسلة (ما) والموسوعات وغيرها من إصدارات الهيئة المتميزة، ونظرا للإقبال الجماهيري خلال الدورات السابقة سيتم إقامة معرض هذا العام بقاعة البابا شنودة بالكلية الإكليريكية.

وقبل الافتتاح عقدت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة لقاء بالمقر البابوي مع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، القمص ابرآم إميل ، بحضور الدكتور هيثم الحاح رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، والدكتور أحمد بهي الدين نائب رئيس الهيئة، وعدد من قساوسة الكنيسة استعرضت خلاله الجهود التي تبذلها َوزارة الثقافة لنشر التنوير في ربوع مصر، والعديد من المبادرات التي تنفذها لإذكاء الحركة المعرفية في كافة المحافظات وأهمها المشاركة بقوة في مبادرة "حياة كريمة" كما لفتت إلى مبادرة كشك الكتاب التي تدشنها الَوزارة للمساهمة في زيادة معدلات القراءة في المحافظات



ورحب القمص ابرآم اميل، الوكيل البابوى في الإسكندرية، راعى الكنيسة المرقسية الكبرى بوزيرة الثقافة فى اعرق الاماكن التاريخية علي أرض مصر واكد ان الكنيسة المرقسية تعد الاولى في افريقيا حيث انشئت في القرن الاول الميلادي ، واضاف ان المعرض يأتى انطلاقا من الايمان بالثقافة وتأثيرها على بناء المجتمع وتشكيل الوعى والوجدان لدى الشباب بصفة خاصة وتعميق الانتماء كما استعرض اهتمام الكنيسة القبطية بنشر الثقافة واهتمامها بالموسيقى والابداع .

وفي نهاية اللقاء اهدي القمص ابرآم إميل درع الكاتدرائية لوزيرة الثقافة ومحافظ الإسكندرية وللدكتور هيثم الحاج لجهودهم في نشر الوعي والتنوير، كما أهدته وزيرة الثقافة درع الوزارة التذكارى تقديراً لجهوده المتميزة في نشر الثقافة والمعرفة .