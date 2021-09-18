أصغر سيارة كهربائية .. YOYO الصغيرة تشبه الكبسولة الفضائية | صور

في ظل التطور الهائل في مجال تصنيع السيارت الكهربائية، والتي تعتمد على منظومة دفع صديقة للبيئة، كشفت شركة اكس اي في XEV، عن النسخة الكهربائية التي تحمل الاسم "YOYO" والتي تعد واحدة من اصغر التصميمات الخاصة بعالم السيارات الكهربائية، ولكنها تمتعت بتصميم عصري يجعلها تقترب من اطلالة الكبسولات الفضائية، مع التجهيزات الفنية التي تطرحها XEV بداخلها.

مواصفات السيارة الكهربائية الصغيرة YOYO

تصل السرعة القصوى للسيارة الكهربائية الصغيرة YOYO إلى 80 كيلومتر في الساعة، بينما دعمت ببطاريات تستطيع أن تقطع مدى سير يصل إلى 150 كيلومتر/ساعة، بسعة 10.3 كيلووات/ساعة، مع قوة تبدأ من 7.5 كيلووات/10 حتى 15 كيلوات/20 حصان.

الابعاد الهيكلية وتصميم السيارة الكهربائية YOYO

جاءت السيارة بنسبة طول بلغت 2530 مم، و بعرض يبلغ 1500 مم، و 1560 مم للارتفاع، بينما تاتي بوزن يبلغ 450 كيلوجرام بدون حساب وزن البطارات، بالاضافة إلى قاعدة عجلات بطول 1680 مم، و تظهر السيارة باطلالة خارجية صغيرة الحجم ولكنها تسع إلى شخصين بالمقصورة الداخلية، مع مصابيح امامية عدوانية المظهر تعمل بتقنية LEDLIGHT، و اشارات جانبية، ومرايات جانبية كهربائية من نفس لون المركبة، ومفهوم ثنائي الابواب، وسبويلر خلفي انيق مثبت بالناحية العلوية من الزجاج الخلفي، بالاضافة إلى لمسات خارجية تجعل السيارة تتمتع باطلالة عصرية وجذابة ايضا، والتقنيات الداخلية المستخدمة.

سعر السيارة YOYO الكهربائية

من المتوقع أن تقدم السيارة الكهربائية الصغيرة YOYO داخل الاسواق العالمية بقيمة قدرها 13 الف يورو، أي ما يقرب من 240 الف جنيه.