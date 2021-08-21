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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سيارات

أسعار أقل وتقنيات أعلى.. شركات سيارات كهربائية صينية تتفوق على تسلا

شركات سيارات كهربائية
شركات سيارات كهربائية صينية تتفوق على تسلا

منافسة وحرب شرسة تدور رحاها بين شركات السيارات الكهربائية، فبعد أن كانت "تسلا" الشركة الأم والرائدة في مجال تكنولوجيا السيارات الكهربائية بدأت شركات وليدة في منافستها والتفوق عليها واحتلال الصدارة، وأكبر هذه الشركات وأهمها شركة السيارات الصينية "نيو" التي تشحذ كل طاقاتها ومواردها لابتكار تقنيات جديدة في عالم السيارات الكهربائية للتفوق على "تسلا" في المبيعات.

وعلى الرغم من أن "تسلا" الشركة المفضلة والمحبوبة من قبل الأمريكيين ولا تنافسها أي ماركة تجارية أخرى في الأسواق الأمريكية، إلا أن مكانتها داخل الصين بدأت تهتز ولم تعد العلامة التجارية المفضلة للمشتري الصيني، بعد أن ظهرت شركات أخرى استطاعت أن تنتزع عرشها وتحتل الصدارة.

وفقا لموقع "أوتو كار"، قامت "تسلا" ببناء أول مصنع لها في شنغاهاي في عام 2018 ، وهي المركز الرئيسي المصنع للطراز 3 والطراز Y في آسيا. 

واشار الموقع أن Tesla Model 3 كانت السيارة الكهربائية الأكثر مبيعًا في الصين قبل أن تحتل السيارة المنافسة لها Wuling Hong Guang Mini EV ، مركز الصدارة في مبيعات السيارات الكهربائية ليس فقط داخل الصين لكن بحسب الأرقام هي السيارة الكهربائية الأعلى مبيعًا في العالم. 

ولا تزال تسلا تعمل بشكل جيد للغاية في الصين، لكن منافسيها يتزايدون ويتطورون وفي بعض الحالات يتفوقون على "تسلا" شركة السيارات الكهربائية المخضرمة. 

في استطلاع أولي للجودة أجرته شركة J.D. Power يستهدف على وجه التحديد السيارات الكهربائية واللاعبين الآخرين في سوق "مركبات الطاقة الجديدة"، احتلت "نيو" المركز الأول في قطاع السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات، مع حصول "تسلا"على المركز الثاني.

ويقول ويليام لي، الرئيس التنفيذي لشركة Nio، "نريد تقديم منتج وخدمة أفضل بأسعار أقل من شركة تسلا".

جدير بالذكر أن شركة "نيو" أنشأت في عام 2014 في مدينة شنغهاي وبدأت خطوط إنتاجها في عام 2017. وأول عمليات تسليم السيارت في يونيو 2018. أول طراز لها هو ES8، وهي سيارة رياضية متعددة الاستخدامات ذات سبعة مقاعد فاخرة بسعر يبدأ من 68000 دولار. 

منذ ذلك الحين، أضافت ثلاثة طرازات إضافية إلى مجموعتها، وفي أبريل الماضي تجاوزت مبيعاتها 100000 سيارة، مما يجعلها واحدة من أنجح شركات السيارات الكهربائية الناشئة.

السيارات الكهربائية السيارات تسلا السيارات الصينية tesla model 3 عالم السيارات

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