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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بتصميم أكثر رياضية .. هيونداي أيونك N 5 الكهربائية | صور

بتصميم اكثر رياضية
بتصميم اكثر رياضية .. هيونداي أيونك N 5 الكهربائية

تواصل شركة هيونداي الكورية الجنوبية من تعزيز قوتها في عالم السيارات الكهربائية، حيث تسعى شركات السيارات من مختلف انحاء العالم على تقديم العديد من الطرازات التي تعتمد على منظومة العمل الكهربائية الصديقة للبيئة، وتعتبر النسخة هيونداي أيونك N 5 الكهربائية واحدة من الطرازات الجديدة التي كشف عنها الصانع الكوري، والتي تعتمد على تلك الاستراتيجية.

الأداء الفني للسيارة هيونداي أيونك N 5 الكهربائية 

 

من المتوقع أن تأتي السيارة هيونداي أيونك N 5 الكهربائية بمحرك مزدوج، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 577 حصانا (430 كيلو واط / 585 حصان) وعزم دوران يبلغ 546 رطل قدم (740 نيوتن متر)، ومن خلال هذه القدرات الفنية للسيارة تستطيع ان تنطلق من نقطة الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 62 ميل في الساعة، أي 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية مدتها 3.5 ثانية فقط.

التصميم الخارجي للسيارة هيونداي أيونك N 5 الكهربائية

 

اعتمدت السيارة هيونداي أيونك N 5 الكهربائية على تصميم رياضي للغاية يعكس الأداء الفني لهذه الاطلالة، حيث ظهرت بمقدمة ذات مصابيح أمامية عدوانية المظهر، مع صادم امامي مزود بالعديد من مستشعرات الحركة وأنظمة مساعدة قائد المركبة، بينما ترتكز على عجلات بيريللي P زيرو ذات الأداء الرياضي، مع جنط معدني متعدد الاضلاع بطريقة بارزة قليلًا، بالإضافة إلى بروز بالناحية الجانبية.

 

كما تمتعت مقدمة السيارة بتصميم انسيابي يمنحها افضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، إلى جانب موجات جانبية غائرة وبارزة، مع واجهة خلفية انيقة تشمل لوحة مصابيح الكترونية صممت بطريقة عرضية، و سبويلر خلفي مثبت اعلى ناحية الزجاج الخلفي، واقواس نصف دائرية اعلى منطقة العجلات، بالإضافة إلى مستشعرات ركن خلفية، على الرغم من عدم ظهور المقصورة الداخلية لهذه النسخة، ولكن من المتوقع ان تضم حزمة عالية الأداء من أنظمة الرفاهية والتحكم و برامج مساعدة قائد المركبة.

هيونداي أيونك N 5 N 5 الكهربائية هيونداي أيونك N 5 الكهربائية هيونداي أيونك N 5

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