ضمن حكايات زى القمر.. مى كساب تبدأ تصوير عقبال عوضك

بدأت الفنانة مى كساب تصوير دورها ضمن أحداث حكاية “عقبال عوضك” ، والتى تعد واحدة من حكايات مسلسل زى القمر .

حيث من المقرر ان يتم إذاعة الحلقة خلال الاسابيع القادمة ، وتجسيد الفنانة مى كساب داخل الأحداث شخصية سيدة تدعى “ شادية ” والحكاية من إخراج معتز حسام .

ومن المقرر ان تبدأ قناة cbc يوم السبت المقبل عرض حكاية “واحد فى المية”، بطولة الفنانة صابرين ضمن أحداث مسلسل “زى القمر”.

حكاية واحد فى المية من بطولة صابرين وعفاف شعيب، ومن إخراج أحمد شفيق، ومن المقرر أن تجسد فيها صابرين دور كفيفة.

دعت الفنانة مى كساب للفنان كريم فهمى ، بعد تعرضه لوعكة صحية ، ونشرت مى تغريدة من خلال حسابها الشخصى عبر موقع تويتر .

وكتبت مى كساب “ يارب إشفي #كريم_فهمي ورجعه لمراته وأهله وأولاده وكل اللي بيحبوه بألف سلامه ”.