عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ضمن حكايات زى القمر.. مى كساب تبدأ تصوير عقبال عوضك

مى كساب
مى كساب

بدأت الفنانة مى كساب تصوير دورها ضمن أحداث حكاية “عقبال عوضك” ، والتى تعد واحدة من حكايات مسلسل زى القمر

 

حيث من المقرر ان يتم إذاعة الحلقة خلال الاسابيع القادمة ، وتجسيد الفنانة مى كساب داخل الأحداث شخصية سيدة تدعى “ شادية ” والحكاية من إخراج معتز حسام  . 

 

ومن المقرر  ان تبدأ قناة cbc يوم السبت المقبل عرض حكاية “واحد فى المية”، بطولة الفنانة صابرين ضمن أحداث مسلسل “زى القمر”.

شاهد بوستر حكاية واحد فى المية للفنانة صابرين بمسلسل “زى القمر”

المرأه مهدور حقها.. مخرج مسلسل زي القمر يكشف تفاصيل العمل

حكاية واحد فى المية من بطولة صابرين وعفاف شعيب، ومن إخراج أحمد شفيق، ومن المقرر أن تجسد فيها صابرين دور كفيفة.

 

دعت الفنانة مى كساب للفنان كريم فهمى ، بعد تعرضه لوعكة صحية ، ونشرت مى تغريدة من خلال حسابها الشخصى عبر موقع تويتر .

 

وكتبت مى كساب “ يارب إشفي #كريم_فهمي ورجعه لمراته وأهله وأولاده وكل اللي بيحبوه بألف سلامه ”.

 

مي كساب الفنانة مى كساب صابرين الفنانة صابرين عفاف شعيب

ترشيحاتنا

تعرف علي مهام عمل لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب

مدير المشروعات التربوية بالبحث العلمي يكشف التفاصيل حول "المشروع الوطني للقراءة"

فضل الجلوس في المسجد بعد صلاة الفجر لترديد الأذكار

أوبو تعلن عن جميع الميزات الجديدة لـ ColorOS 12.. وهذه الهواتف ستحصل عليها

احترس إذا ظهر على ظهرك هذه العلامات فقد تكون مصابا بسرطان الأمعاء

الفنان أحمد فهمى: شقيقي خرج من العناية المركزة وحالته مستقرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تصرف رواتب الموظفين عن شهر سبتمبر .. الثلاثاء

ضيقت عليها.. والد فتاة سيتي ستارز يكشف سبب انتحارها

شتموني| وكيل أوقاف الإسماعيلية يكشف سبب مشاجرته مع المصلين في خطبة الجمعة

تركي آل الشيخ يتبنى صفقة من العيار الثقيل بطلها باريس سان جيرمان

عايشين بفلوس تركي آل الشيخ.. حسين لبيب يصدم جماهير الزمالك

رجع بدري وضبطنى مع عشيقي.. اعترافات خطيره للمتهمة بمحاولة قتل زوجها بـ 14 طعنة

تعليق ناري من تامر أمين على تعاقد الأهلى مع لويس ميكيسوني

وكيل أوقاف الإسماعيلية يثير غضبا في وصفه المصلين بالإرهابيين بـ خطبة الجمعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد وفاته.. شاهد أول صورة لوالد جيهان نصر ووالدتها

صور جديدة من حفل عمرو دياب الأخير بالتجمع الخامس

حفل العودة.. عفاف راضي تتألق في ليلة حب الراحل بليغ حمدي.. صور

فقد أمعاؤه الدقيقة والغليظة.. طفل في حالة خطيرة بسبب تريند قاتل على TikTok

فيديو

إسلام 18 أمريكيا على يديه.. رحلة الشيخ محمود الحصري

فيديو جراف| مفيش فلوس.. حسين لبيب يكشف عن مشاكل الزمالك المزمنة

فيديو جراف.. ضرب وشتيمة.. شاب يتحرش بفتاة في وسط البلد |ما القصة

فيديو جراف.. ماذا فعلت كورونا في روسيا والقصر الرئاسي

المزيد

ساحة رأي

مصطفى الشيمى يكتب: باب خشب

أحمد أبو علي يكتب: تصدير المقاولات.. متي تدخل مصر هذا المجال

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الديانات

د. أحمد البدوي سالم يكتب: دور الحوكمة في الحد من الفساد

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام (1)

طلعت القاضي يكتب: مبادرة «الأزهري» ومجلس حكماء رياضي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: ملمح حول المخابرات الباكستانية

كريمة أبو العينين

حقوق الإنسان بالأمريكانى

هويدا دويدار

سلطة الإرهاب الجديدة

أحمد فرغلى رضوان

30 مارس.. اختبار سينمائي للذكاء!

محمد أرسلان

مصر دولة يُشار لها بالبنان

مروة لطفي

نظرة لضحايا الزهايمر..

بهجت العبيدي

العائدون من الموت.. بماذا أحسوا وماذا شاهدوا؟!

د. جهاد عودة

جيوبلوتكس الفوضى وتجديد لطلبان: «إشكالية استثمار الموارد الطلبانية»

اﻟﻤﺰﻳﺪ