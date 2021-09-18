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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ليفربول وكريستال بالاس.. مواعيد مباريات السبت 18 سبتمبر 2021

محمد - صلاح
محمد - صلاح

تنطلق اليوم السبت الموافق 18 سبتمبر 2021 العديد من المباريات القوية فى مختلف دوريات العالم.

 

صدى البلد ينشر مواعيد مباريات اليوم السبت فى دوريات العالم والقنوات الناقلة.

 

الدوري الإنجليزي 

 

وولفرهامبتون vs برينتفورد 

يُقام اللقاء في تمام الساعة بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورت اتش دي بريميم 1.

 

ليفربول vs  كريستال بالاس 

يُقام اللقاء ضمن مباريات اليوم السبت في تمام الساعة 4:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورت اتش دي بريميم 1.

 

مانشستر سيتي vs  ساوثهامبتون 

يُقام اللقاء في تمام الساعة 4:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي بريميم 2.

 

نوريتش سيتي vs  واتفورد 

يُقام اللقاء في تمام الساعة 4:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورت اتش دي اكسترا 1.

 

بيرنلي vs آرسنال 

يُقام اللقاء في تمام الساعة 4:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورت اتش دي بريميم 3.

 

استون فيلا vs إيفرتون 

يُقام اللقاء في تمام الساعة 6:30 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورت اتش دي بريميم 1.

 

الدوري الإسباني 

 

رايو فاييكانو vs خيتافي 

يُقام اللقاء في تمام الساعة 2:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورت كونكت.

 

أتليتكو مدريد vs  أتليتك بلباو 

يُقام اللقاء ضمن مباريات اليوم السبت في تمام الساعة 4:15 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورت كونكت.

 

إلتشي vs ليفانتي 

يُقام اللقاء في تمام الساعة 6:30 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورت كونكت.

 

ديبورتيفو ألافيس vs أوساسونا 

يُقام اللقاء في تمام الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس بريميم كونكت.

 

الدوري الإيطالي

 

جنوى vs فيورنتينا 

يُقام اللقاء في تمام الساعة  3:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة dazn hd 1 italia.

 

انتر ميلان vs  بولونيا 

يُقام اللقاء في تمام الساعة 6:00 بتوقيت القاهرة عبر “dazn hd 1 italia”.

 

ساليرنيتانا vs  أتلانتا 

يُقام اللقاء في تمام الساعة 8:45 بتوقيت القاهرة عبر dazn hd 1 italia.

 

الدوري الألماني 

 

أرمينيا بيليفيلد vs  هوفنهايم 

يُقام اللقاء في تمام الساعة  3:30 بتوقيت القاهرة عبر شاشة سكاي سبورتس.

 

أوجسبورج vs  بوروسيا مونشنغلادباخ

يُقام اللقاء في تمام الساعة  3:30 بتوقيت القاهرة عبر شاشة سكاي سبورتس.

 

ماينز vs  فرايبورغ 

يُقام اللقاء في تمام الساعة 3:30 بتوقيت القاهرة عبر شاشة سكاي سبورتس.

 

بايرن ميونيخ  بوخوم 

يُقام اللقاء في تمام الساعة 3:30 بتوقيت القاهرة عبر شاشة سكاي سبورتس.

 

كولن vs  لايبزج 

يُقام اللقاء في تمام الساعة 6:30 بتوقيت القاهرة عبر شاشة سكاي سبورتس.

 

الدوري الفرنسي 

 

لانس vs  ليل 

يُقام اللقاء في تمام الساعة 5:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورت كونكت .

 

سانت إيتيان vs  بوردو 

يُقام اللقاء في تمام الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورت كونكت .

 

الدوري السعودي

 

 

الهلال vs الإتفاق 

يلتقي  الهلال السعودى مع الاتفاق في تمام الساعة 5:30 بتوقيت القاهرة عبر شاشة SSC5.

 

الحزم vs أبها

يُقام اللقاء في تمام الساعة 5:45 بتوقيت القاهرة عبر شاشة “SSC6”.

 

النصر vs الاتحاد 

يُقام لقاء النصر والاتحاد في أقوى مباريات اليوم السبت في تمام الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة عبر شاشة SSC1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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