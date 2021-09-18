معرفش ليه؟.. رئيس الزمالك يخرج عن صمته ويصدم جمهور القلعة البيضاء

قال حسين لبيب ، رئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة نادى الزمالك ، إن إدارة الزمالك الحالية تعرف الوضع المادى للنادى منذ أربعة أشهر وبالفعل الأمور تسير بشكل جيد وتم تكليل هذه النجاح بحصد 6 بطولات من أصل 8 .

وأوضح " لبيب " ، خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامى عمرو أديب ببرنامج الحكاية والمذاع عبر فضائية mbc مصر ، أن بعد كل بطولة تتفاجئ إدارة نادى الزمالك بحدوث أزمات بالنادى معقبا " معرفش ليه ؟ وفى الوقت المناسب هقول السبب وبالأسماء " .



ولفت إلى أنه احتفل ببطولة السوبر وقت حصد البطولة ولكنه تفاجئ بعد ذلك بيوم بحدوث أزمات وتكسير واطلاق اشاعات كبيرة فى النادى ومنها هروب المدير الفنى كارتيرون معقبا " الراجل بيدرب الفريق فى النادى وسمعنا اشاعات كلها غلط بانه هرب " .



وكان قد كشف حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شؤون نادي الزمالك فى تصريحات سابقة عن وجود أزمة مالية كبيرة داخل القلعة البيضاء ، وقال الزمالك كان عايش على فلوس تركي آل الشيخ وزير الرياضة السعودي السابق ".

وتابع:" النادي بلا موارد الآن ونعاني بشكل كبير من أزمة مالية من أجل التعاقدات ومنح اللاعبين ومستحقاتهم".