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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

معرفش ليه؟.. رئيس الزمالك يخرج عن صمته ويصدم جمهور القلعة البيضاء

نادى الزمالك
نادى الزمالك

قال حسين لبيب ، رئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة نادى الزمالك ، إن إدارة الزمالك الحالية تعرف الوضع المادى للنادى منذ أربعة أشهر وبالفعل الأمور تسير بشكل جيد وتم تكليل هذه النجاح بحصد 6 بطولات من أصل 8 .  

 

وأوضح   "   لبيب   " ، خلال مداخلة هاتفية  مع الاعلامى عمرو أديب ببرنامج الحكاية والمذاع عبر فضائية mbc مصر ، أن بعد كل بطولة تتفاجئ إدارة نادى الزمالك بحدوث أزمات بالنادى  معقبا " معرفش ليه ؟ وفى الوقت المناسب هقول السبب وبالأسماء "  .


ولفت إلى أنه احتفل ببطولة السوبر وقت حصد البطولة ولكنه تفاجئ بعد ذلك بيوم بحدوث أزمات وتكسير واطلاق اشاعات كبيرة فى النادى ومنها هروب المدير الفنى كارتيرون معقبا " الراجل بيدرب الفريق فى النادى وسمعنا اشاعات كلها غلط  بانه هرب " .


وكان قد كشف حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شؤون نادي الزمالك  فى تصريحات سابقة عن وجود أزمة مالية كبيرة داخل القلعة البيضاء ، وقال  الزمالك كان عايش على فلوس تركي آل الشيخ وزير الرياضة السعودي السابق  ".

 

وتابع:" النادي بلا موارد الآن ونعاني بشكل كبير من أزمة مالية من أجل التعاقدات ومنح اللاعبين ومستحقاتهم".

الزمالك نادي الزمالك الرياضة mbc مصر

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