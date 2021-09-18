ساديو ماني يتصدر إحصائيات ليفربول قبل مواجهة كريستال بالاس اليوم

يخوض فى تمام الساعة الرابعة عصر اليوم السبت بتوقيت القاهرة فريق ليفربول مباراة قوية أمام نظيره فريق كريستال بالاس ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج.

ويحتل فريق ليفربول الإنجليزي بقيادة الألماني يورجن كلوب المركز الثالث في ترتيب جدول البريمير ليج برصيد 10 نقاط بعدما حقق فوزا فى ثلاث مباريات وحقق تعادلا وحيدا.

ونال السنغالي ساديو ماني نجم الريدز نصيب الأسد من الأرقام التى قام بنشرها الموقع الرسمى لنادى ليفربول قبل مواجهة ليفربول وكريستال بالاس.

وجاءت الإحصائيات التى أعلن عنها الموقع الرسمي لفريق ليفربول الإنجليزي على النحو التالي:

أقيمت 24 مباراة بين ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

تم تسجيل 88 هدفًا بمعدل 3.67 هدفًا في المباراة الواحدة

سجل ليفربول 60 هدفًا منها وسجل في جميع المباريات باستثناء مباراتين

أسد التيرانجا

ساديو ماني على بعد هدف واحد من أن يصبح اللاعب الثامن عشر في تاريخ ليفربول الذي يسجل 100 هدف مع النادي في جميع المسابقات

سجل السنغالي ساديو ماني في ثماني مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد بالاس، إذا أضاف إلى أهدافه ضد كريستال بالاس في آنفيلد، فسيصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يفعل ذلك في تسع مواجهات متتالية في الدوري الممتاز أمام نفس الفريق.

يشارك جويل ماتيب وفيرجيل فان دايك في مباراتهما المائة في الدوري الإنجليزي مع الريدز حال تواجدهما ضد كريستال بالاس.

سيحقق ليفربول انتصاره رقم 350 في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب آنفيلد حال فوزه على كريستال بالاس

فاز الألماني يورجن كلوب مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد بالاس أكثر مما حقق ضد أي فريق آخر.

إذا شارك جوردان هندرسون أمام كريستال بالاس فسوف يكون قد حمل شارة قيادة ليفربول للمرة 200 في تاريخه مع النادي ويصبح سابع قائد في تاريخ الريدز يحقق هذا الإنجاز

يذكر أن محمد صلاح المحترف المصري في صفوف ليفربول الإنجليزي قاد الريدز إلى الفريق على الميلان بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات دورى أبطال أوروبا.