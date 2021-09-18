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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

بالصور.. روح أم كلثوم ترفرف في مسرح الزمالك بحفل حفيدتها

صدى البلد

 

 

شهد مسرح الزمالك ليلة غنائية من أيام الزمن الجميل على طريقة كوكب الشرق،  عبر احتضانه أولى حفلات حفيدة أم كلثوم سناء نبيل في مصر.

 

"هذه ليلتي"، الاسم الذي اختارته سناء ليحمل عنوان أولى ليالي أم كلثوم في المسرح الذي شهد آخر حفلاتها الغنائية فيما مضى،  وأمتعت خلاله حفيدة كوكب الشرق الحضور برحلة أوركسترالية لملكوت الكلثوميات،  عبر تقديمها روائع "برضاك" و"افرح يا قلبي" و"بعيد عنك"، بجانب أغنية "هو صحيح الهوا غلاب".

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وأتت هذه الإطلالة الكلاسيكية في مستهل مبادرة إحياء تراث الزمن الجميل، التي تهدف لإعادة إحياء روائع أشهر أيقونات الفن المصري بشكل حفلات غنائية أوركسترالية،  بداية من حفيدة أم كلثوم،  وذلك بقيادة المايسترو مصطفى فهمي،  كما يأتي الحدث بالتعاون بين مسرح الزمالك بقيادة الفنان طارق صبري،  وأوركسترا "لي كورد كروازيه" الفرنسية وبرعاية "صوت القاهرة" و"رفليكت".

 

 

وأعربت سناء نبيل عن فخرها لاعتلاء المسرح الذي غنت عليه جدتها،  موضحة أنها شعرت بالسعادة والرهبة في نفس الوقت نظرا لما يمثله الحدث من مسئولية لحمل شعلة ميراث جدتها أم كلثوم،  عبر تقديم حفل غنائي أوركسترالي، وكشفت أن حفل الزمالك سيكون بداية انطلاقتها الفنية الرسمية عبر جولة حفلات غنائية في أنحاء العالم العربي وأوروبا.

 


ومن جانبه قال طارق صبري،  مدير مسرح الزمالك، أن حفل حفيدة أم كلثوم يأتي تناسقا مع الرؤية الفنية لمسرح الزمالك الذي يهدف لتقديم كافة الأذواق الموسيقية والألوان الغنائية لجميع الفئات الجماهيرية،  بين الراب والروك والطرب وحتى الحفلات الكلاسيكية، مؤكدا أن هذا الحفل سيكون بداية للعديد من سهرات الزمن الجميل خلال الفترة المقبلة،  تماشيا مع سعي المسرح للارتقاء بالذوق العام.

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