عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البيت الأبيض: بايدن يعقد قمة افتراضية حول وباء "كورونا" الأربعاء المقبل

جون بايدن
جون بايدن

أعلن البيت الأبيض، اليوم السبت، أنه من المقرر أن يعقد الرئيس الأمريكي جو بايدن قمة افتراضية حول فيروس "كورونا" على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الأربعاء المقبل.


وأفاد البيت الأبيض - في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني - بأن هذا الاجتماع يدور حول توسيع وتعزيز الجهود المشتركة لمواجهة "كوفيد-19".


وأوضح البيان أن بايدن يهدف إلى البناء على التجمعات السابقة لقادة العالم والوزراء في منتديات مثل مجموعة السبع ومجموعة العشرين وغيرهم لحشد المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية إلى جانب قادة العالم للتوافق حول رؤية مشتركة لهزيمة فيروس "كورونا" معًا.. مشيرا إلى أن الولايات المتحدة سوف تطالب المشاركين في القمة بالالتزام بأعلى مستوى من الطموح.


واختتم البيت الأبيض بيانه "إنه سيكون لدى الولايات المتحدة المزيد لمشاركته في القمة المرتقبة خلال الأيام المقبلة".
 

البيت الأبيض بايدن قمة افتراضية كورونا الأربعاء المقبل

موضوعات متعلقة

نشرة أخبار العالم.. بريطانيا تزيل مصر من قائمة السفر الحمراء.. آبي أحمد يعلن مواجهة مفتوحة مع بايدن.. ولقاء يجمع ولي العهد السعودي وأمير قطر

خبيرة توضح أسباب فرض بايدن عقوبات ضد إثيوبيا

ترشيحاتنا

مانشستر سيتي في مهمة سهلة ضد ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

ختام تدريبات النجم الساطع وملاحق الثانوية العامة.. أبرز اهتمامات صحف القاهرة

الإمارات.. تحذير شديد اللهجة من المدارس لـ طلابها

البيت الأبيض: بايدن يعقد قمة افتراضية حول وباء "كورونا" الأربعاء المقبل

بعد طرحها بـ يوم واحد .. هيونداي كاسبر تحقق 19 ألف طلب شراء

حكم مصافحة النساء للرجال باليد.. دار الإفتاء تجيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تركي آل الشيخ يتبنى صفقة من العيار الثقيل بطلها باريس سان جيرمان

ضيقت عليها.. والد فتاة سيتي ستارز يكشف سبب انتحارها

أرجو عدم الزج باسمي.. تركي آل الشيخ يرد على رئيس نادى الزمالك

بعد قليل.. أولى جلسات محاكمة طبيبين وموظف في واقعة "السجود للكلب"

الحكومة تصرف رواتب الموظفين عن شهر سبتمبر .. الثلاثاء

رجع بدري وضبطنى مع عشيقي.. اعترافات خطيرة للمتهمة بمحاولة قتل زوجها بـ 14 طعنة

تحطيم المحال التجارية في البحيرة.. الأجهزة الأمنية توضح حقيقة الفيديو المتداول عبر الفيسبوك

تعليق ناري من تامر أمين على تعاقد الأهلى مع لويس ميكيسوني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد وفاته.. شاهد أول صورة لوالد جيهان نصر ووالدتها

صور جديدة من حفل عمرو دياب الأخير بالتجمع الخامس

حفل العودة.. عفاف راضي تتألق في ليلة حب الراحل بليغ حمدي.. صور

فقد أمعاؤه الدقيقة والغليظة.. طفل في حالة خطيرة بسبب تريند قاتل على TikTok

فيديو

ظاهرة حيّرت الأطباء.. سيدة صينية لم تنم طوال حياتها

إسلام 18 أمريكيا على يديه.. رحلة الشيخ محمود الحصري

فيديو جراف| مفيش فلوس.. حسين لبيب يكشف عن مشاكل الزمالك المزمنة

فيديو جراف.. ضرب وشتيمة.. شاب يتحرش بفتاة في وسط البلد |ما القصة

المزيد

ساحة رأي

مصطفى الشيمى يكتب: باب خشب

أحمد أبو علي يكتب: تصدير المقاولات.. متي تدخل مصر هذا المجال

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الديانات

د. أحمد البدوي سالم يكتب: دور الحوكمة في الحد من الفساد

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام (1)

طلعت القاضي يكتب: مبادرة «الأزهري» ومجلس حكماء رياضي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: ملمح حول المخابرات الباكستانية

كريمة أبو العينين

حقوق الإنسان بالأمريكانى

هويدا دويدار

سلطة الإرهاب الجديدة

أحمد فرغلى رضوان

30 مارس.. اختبار سينمائي للذكاء!

محمد أرسلان

مصر دولة يُشار لها بالبنان

مروة لطفي

نظرة لضحايا الزهايمر..

بهجت العبيدي

العائدون من الموت.. بماذا أحسوا وماذا شاهدوا؟!

د. جهاد عودة

جيوبلوتكس الفوضى وتجديد لطلبان: «إشكالية استثمار الموارد الطلبانية»

اﻟﻤﺰﻳﺪ